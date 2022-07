Tin vui đến với bà Nguyễn Thị Quý ở khu Hoàng Xá, Mạn Lạn, Thanh Ba, Phú Thọ

NGƯỜI ĐÀN BÀ THẦN KINH, CÓ BAO NHIÊU TIỀN DÀNH HẾT CHO CHÓ MÈO

Bà Nguyễn Thị Quý (SN 1962) ở Hoàng Xá, xã Mạn Lạn (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) bị thần kinh nặng, sống cô độc trong căn nhà trình tường đã xuống cấp trầm trọng. 'Bạn' của bà Quý chỉ có 1 chú chó và 1 chú mèo. Mỗi tháng nhận được trợ cấp 540 nghìn thì bà Quý đều mua hết thức ăn cho chó mèo, còn bản thân nhiều khi nhịn đói.

Trong căn nhà vách đất ẩm ướt, lụp xụp, lợp bằng pro xi măng đã xây dựng được 50 năm mà bố mẹ quá cố để lại, bà Quý sống lầm lũi một mình. Căn nhà tồi tàn, xuống cấp tới nỗi có thể sập bất cứ lúc nào và đe dọa đến mạng sống của người phụ nữ khờ khạo này.

"Hiện nay bà ấy sống cô độc, không có con, không có người chăm sóc, không có khả năng lao động. Hàng ngày, đồ dùng sinh hoạt do người bà con mua giúp mang đến, may mắn là bà có thể tự sinh hoạt cá nhân. Hỏi bà ăn cơm với gì, bà chỉ nói ‘chẳng cần ăn’, quần áo thì ai cho gì mặc đấy.", chị Đinh Thị Thu Hiền – Bí thư BCH Đoàn xã Mạn Lạn chia sẻ.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Hà - cháu gọi bà Quý bằng cô ruột thì, không phải gia đình không muốn làm nhà cho bà Quý, mà vì, việc đó vướng 2 điểm cực kỳ mấu chốt: một là pháp lý do căn nhà đứng tên người đã khuất và chưa được di chúc lại; hai là không có tiền để xây nhà mới.

Ông Nguyễn Đức Dương – Chủ tịch UBND xã Mạn Lạn trao đổi với chúng tôi rằng: "Khó khăn lớn nhất của bà Quý là nhà ở không kiên cố, thời tiết mua to gió lớn không đảm bảo an toàn. Đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, muốn xây nhà theo chương trình xóa nhà tạm nhưng lại không có sổ đỏ. Sổ đỏ kia đứng tên người bố đã mất, mà bà này lại bị tâm thần nên không thể làm sổ. Do vậy không thuộc diện xóa nhà tạm theo quy định của Nhà nước."

Trước tình hình trên, người thân họ hàng bà Quý đã họp bàn, đi đến thống nhất viết cam kết về việc đồng ý cho bà Quý được làm nhà và không có bất cứ tranh chấp hoặc kiện tụng nào.

Tuy nhiên, đó chỉ mới giải quyết vấn đề thủ tục pháp lý, còn lấy đâu ra tiền để xây nhà thì thực sự là câu hỏi khó vì bà Quý chỉ sống nhờ 1 chút tiền trợ cấp theo tháng; còn họ hàng thì nhìn chung cuộc sống khó khăn, công việc đồng áng không dư giả gì để giúp xây được ngôi nhà.



Biên bản họp gia đình, có đầy đủ chữ ký của 5 chị em nhà bà Quý và có xác nhận từ UBND xã Mạn Lạn.

Được biết, để xây được căn nhà nhỏ, kiên cố theo đúng diện tích nhà hiện tại của bà Quý thì cần có số tiền bảy, tám mươi triệu đồng. Điều đó, đối với bà Quý là không tưởng vì khoản trợ cấp hàng tháng của bà còn không đủ mua đồ ăn cho bản thân và mấy bạn chó, mèo của bà.



"Thú thực là chúng tôi nghèo quá, mọi người cũng cố gắng tiếp tế hàng ngày cho cô được thôi, dù rất lo cho cô nhưng chúng tôi không biết lấy đâu ra mấy chục triệu, vì nó thực sự quá sức", anh Nguyễn Hoàng Hà bày tỏ.

Việc xây cho bà Nguyễn Thị Quý thật sự đã trở nên bế tắc bởi gia đình họ hàng cùng lắm cố gắng thu xếp được một khoản tiền ít ỏi...

Có người nói, bà Quý bị tâm thần lâu rồi, cứ ở trong căn nhà cũ đó cũng được. Nhưng đâu chỉ là nhà cũ, xuống cấp mà tình trạng hư hỏng dễ dẫn đến nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

 TUỔI 60 CÔ ĐỘC, LẦN ĐẦU ĐƯỢC Ở NHÀ KIÊN CỐ 

Với mong muốn có thể góp sức, giúp cho bà Nguyễn Thị Quý ở Mạn Lạn có được ngôi nhà kiên cố hơn dù nhỏ thôi cũng được, chúng tôi đã phối hợp cùng Huyện Đoàn Thanh Ba (Phú Thọ) để kêu gọi ủng hộ.

Rất may mắn, khi chúng tôi gửi thông tin bài viết Người phụ nữ cô độc trong căn nhà ''xiêu vẹo'', có bao tiền chỉ mua đồ ăn cho chó mèo đồng thời đề xuất hỗ trợ thì ông Hoàng Thanh Tuấn – Giám đốc Thẩm mỹ viện (TMV) Hoàng Tuấn đã nhận lời hỗ trợ cho hoàn cảnh bà Quý.

Đại diện đơn vị này cử ngay cán bộ về tận nơi để nắm bắt thêm tình hình, đồng thời họ đã tổ chức phối hợp cùng Huyện Đoàn Thanh Ba và chính quyền xã Mạn Lạn trực tiếp tới thăm nhà, trao đổi, làm việc với bà Quý và người thân.

Sau thời gian khảo sát, làm việc, đại diện TMV Hoàng Tuấn đã đi đến thống nhất, ủng hộ 80 triệu đồng vào việc xây dựng căn nhà kiên cố cho bà Quý.

Hiện tại, ngôi nhà ống cấp 4 gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 nhà vệ sinh đang hoàn thiện, đặt bên cạnh ngôi nhà cũ.

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Quý bên ngôi nhà cũ (trái) và nhà mới đang hoàn thiện.

Được biết, trong đợt này, Dr. Hoàng Tuấn tổ chức xây dựng đồng thời 5 căn nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn ở các địa phương của tỉnh Phú Thọ với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng.

Chia sẻ về việc lựa chọn hướng hỗ trợ xây nhà, giúp người nghèo, ông Hoàng Thanh Tuấn - Giám đốc TMV Hoàng Tuấn cho biết rằng:

"Chúng tôi thường chọn xây nhà vì sự an toàn bởi khi xây dựng thì chủ nhà sẽ giám sát và trực tiếp ở đó cùng thợ và họ sẽ làm những gì tốt nhất cho ngôi nhà của mình cũng như sử dụng hiệu quả, tiết kiệm kinh phí nhất."

Xin chân thành cảm ơn Quý nhà hảo tâm gần xa đã quan tâm ủng hộ hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Quý, đặc biệt cảm ơn TMV Hoàng Tuấn đã quyết định tài trợ gần như toàn bộ chi phí xây dựng căn nhà kiên cố cho bà Quý; cảm ơn Huyện Đoàn Thanh Ba, chính quyền xã Mạn Lạn... đã phối hợp chặt chẽ cùng chúng tôi trong hoạt động này.

