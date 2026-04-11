Tin vui đến người dân Huế và Đà Nẵng

Tin từ Văn phòng Bộ Xây dựng, cơ quan này vừa có cuộc kiểm tra công tác triển khai các dự án nhà ở xã hội tại Huế và Đà Nẵng trong 2 ngày 9-10/4.

Huế dồn lực trong nửa cuối năm 2026 để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 3.200 căn nhà ở xã hội

Tại Huế, đoàn công tác Bộ Xây dững đã kiểm tra dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương -Thuận An (phường Thanh Thủy); dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc khu B - Đô thị mới An Vân Dương (phường Vỹ Dạ) và dự án nhà ở xã hội tại thửa đất XH1 Khu C - Đô thị mới An Vân Dương (phường Mỹ Thượng).

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Toàn Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Huế cho hay, đến nay trên địa bàn thành phố có 21 dự án nhà xã hội, với khoảng 20.537 căn. Trong đó, có 12 dự án nhà ở xã hội độc lập, 9 dự án nhà ở xã hội trong quỹ đất 20% của dự án nhà ở thương mại.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2026 đến nay giá vật liệu, vật tư xây dựng có xu hướng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến tổng mức đầu tư, chi phí xây dựng của dự án, làm tác động đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, một số dự án cũng đang gặp khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, dự kiến giai đoạn 2026 - 2030, Huế sẽ hoàn thành khoảng 18.461 căn, tương ứng với 1.788.001m2 sàn. Trong đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 của Chính phủ giao cho thành phố phải hoàn thành 11.800 căn. So sánh với số lượng nhà xã hội dự kiến xây dựng sẽ vượt 6.661 căn.

"Dự kiến, đến 2030 với kế hoạch này thành phố sẽ đảm bảo hoàn thành số lượng căn nhà ở xã hội theo yêu cầu của Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/01/2026 của Chính phủ", Sở Xây dựng TP Huế cam kết.

Đoàn công tác Bộ Xây dựng đã kiểm tra dự án nhà ở xã hội tại Huế và Đà Nẵng (Theo: VPG)

Sau khi kiểm tra thực tế tại các dự án, Bộ Xây dựng đánh giá, Huế có quỹ đất dồi dào, nằm ở vị trí đẹp, sát mặt đường, hạ tầng tốt tại khu vực trung tâm, gần các khu công nghiệp và đã lựa chọn được chủ đầu tư năng lực, tạo đà phát triển rất tốt về nhà ở xã hội cho Huế.

"Huế đang có khoảng 21 dự án với hơn 20.500 căn hộ, trong khi kế hoạch đề ra chỉ là 12.000 căn. Điều này cho thấy tâm thế sẵn sàng hoàn thành vượt chỉ tiêu giai đoạn đến năm 2030", Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhìn nhận.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đánh giá, dù tổng thể tốt, nhưng riêng năm 2026, dự kiến thành phố chỉ đạt hơn 1.700 căn, trong khi kế hoạch 3.200 căn. Như vậy còn thiếu khoảng 1.500 căn. TP Huế cần có giải pháp quyết liệt để không bị lỗi nhịp kế hoạch trong năm tới.

Bộ Xây dựng đề nghị Huế cần tập trung dồn lực trong nửa cuối năm 2026 để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 3.200 căn, tránh việc để thiếu hụt con số như dự báo hiện tại.

Trong năm 2026, TP Đà Nẵng phấn đấu tiếp tục khởi công mới 7- 9 dự án nhà ở xã hội, mở bán 6.000 - 7.000 căn

Sáng 10/4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì đoàn công tác Bộ Xây dựng kiểm tra công tác triển khai dự án nhà ở xã hội tại Khu đất chung cư số 5 và số 3 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Kiểm tra thực tế dự nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5 của Công ty CP đầu tư phát triển nhà ở Toàn Cầu; Dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 3 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ của Công ty CP Chương Dương Homeland, Thứ trưởng đánh giá chủ đầu tư có năng lực, tiến độ đáp ứng yêu cầu. Riêng Dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 3, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị dự án hoàn thành cất nóc cuối năm 2026.

"Hai năm qua, Đà Nẵng có chuyển biến rõ rệt về nhà ở xã hội, năm 2025 đã hoàn thành chỉ tiêu được giao và năm 2026 đang triển khai rất cụ thể. Nếu hoàn thành 6.000 căn nhà ở xã hội; sẽ vượt chỉ tiêu năm nay", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhận xét.

Bộ Xây dựng đề nghị, TP Đà Nẵng cần quan tâm bố trí nhà ở cho lực lượng vũ trang như Công an thành phố được bố trí 2 vị trí với hơn 1.000 căn, lực lượng quân đội với 3 vị trí.

Đồng thời, Đà Nẵng cần có giải pháp khi 9 tháng nữa đã kết thúc năm 2026 để lấp đầy chỉ tiêu còn thiếu 1.200 căn. Các chủ đầu tư khi đã được giao dự án, mặt bằng sạch phải chủ động thực hiện để không làm vỡ kế hoạch Chính phủ đã giao cho địa phương.

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Lê Văn Tuấn cho hay, năm 2026, địa phương được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội với 4.979 căn hộ. Hiện thành phố đang triển khai 20 dự án với khoảng 18.265 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Trong năm 2026, TP Đà Nẵng phấn đấu tiếp tục khởi công mới 7- 9 dự án nhà ở xã hội, mở bán 6.000 - 7.000 căn. Trong giai đoạn 2025 - 2030, thành phố dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng 28.955 căn theo chỉ tiêu được giao tại Đề án 1 triệu căn hộ của Thủ tướng Chính phủ.



