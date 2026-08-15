HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin vui: Có 2 ngày du khách Việt được miễn phí 1 dịch vụ tại địa điểm du lịch nổi tiếng này

Nguyệt Phạm
|

Du khách Việt sắp có hai dịp được miễn vé tham quan nhiều điểm di sản nổi tiếng, đồng thời có thể kết hợp trải nghiệm loạt hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc.

Du khách Việt được miễn vé vào 2 dịp đặc biệt

Công dân Việt Nam sẽ được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong hai ngày 19/8 và 2/9/2026.

Theo UBND TP Huế, chính sách này nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách Việt có thêm cơ hội tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa Thế giới.

Tin vui: Có 2 ngày du khách Việt được miễn phí 1 dịch vụ tại địa điểm du lịch nổi tiếng này - Ảnh 1.

Công dân Việt Nam sẽ được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong hai ngày 19/8 và 2/9/2026. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đây cũng là dịp để khách trong nước có thể lên kế hoạch khám phá Huế với chi phí tiết kiệm hơn, đặc biệt trong thời điểm thành phố diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9.

Chính sách miễn vé được áp dụng vào ngày 19/8 và ngày Quốc khánh 2/9, dành cho công dân Việt Nam khi tham quan các điểm thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Với chính sách này, du khách có thể kết hợp tham quan những công trình, không gian di sản nổi tiếng trong hành trình khám phá cố đô mà không phải trả phí vé vào cửa trong hai ngày nói trên.

Tin vui: Có 2 ngày du khách Việt được miễn phí 1 dịch vụ tại địa điểm du lịch nổi tiếng này - Ảnh 2.

Chính sách miễn vé được áp dụng vào ngày 19/8 và ngày Quốc khánh 2/9, dành cho công dân Việt Nam khi tham quan các điểm thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Theo UBND TP Huế, việc mở cửa miễn phí trong những ngày lễ lớn không chỉ đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế - một trong những điểm đến văn hóa, di sản nổi bật của Việt Nam.

Nếu có kế hoạch đến Huế vào dịp này, du khách nên chuẩn bị giấy tờ tùy thân để chứng minh quốc tịch Việt Nam khi cần thiết, đồng thời kiểm tra trước thời gian mở cửa của từng điểm tham quan để chủ động lịch trình.

Đến Huế dịp này còn có nhiều hoạt động đáng chú ý

Không chỉ được hưởng chính sách miễn vé, người dân và du khách đến Huế trong tháng 8 và tháng 9 còn có thể tham gia nhiều sự kiện thuộc Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026.

Từ ngày 20-22/8, Lễ hội Điện Huệ Nam được tổ chức. Tiếp đó, Huế Wonderverse Fest 2026 diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 với các chương trình âm nhạc và di sản quốc tế.

Tin vui: Có 2 ngày du khách Việt được miễn phí 1 dịch vụ tại địa điểm du lịch nổi tiếng này - Ảnh 3.

Không chỉ được hưởng chính sách miễn vé, người dân và du khách đến Huế trong tháng 8 và tháng 9 còn có thể tham gia nhiều sự kiện thuộc Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Tối 30/8, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 dự kiến diễn ra tại phố đi bộ Hai Bà Trưng.

Đúng ngày 2/9, ngoài việc được miễn vé tham quan di tích, du khách còn có thể theo dõi Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ 37 trên sông Hương.

Trong tháng 9, thành phố tiếp tục có nhiều hoạt động như Ngày hội Lân Huế 2026 từ ngày 18-20/9, chương trình Quảng diễn Lân - Sư - Rồng và Rước đèn Trung thu ngày 21/9, "Tuồng Huế - Ngàn xưa âm vọng" ngày 22/9 và Đêm rằm Hoàng Cung ngày 25/9.

Tin vui: Có 2 ngày du khách Việt được miễn phí 1 dịch vụ tại địa điểm du lịch nổi tiếng này - Ảnh 4.

Việc mở cửa miễn phí trong những ngày lễ lớn không chỉ đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Ngày 26/9, chương trình nghệ thuật "Gửi gió cho Mây ngàn bay" - Nguyễn Đình Tuấn Dũng dự kiến được tổ chức tại Đại Nội Huế.

Với hai ngày miễn vé cùng chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài trong tháng 8 và tháng 9, đây có thể là dịp phù hợp để du khách Việt lên kế hoạch khám phá Huế, vừa tiết kiệm chi phí tham quan vừa trải nghiệm không khí lễ hội tại cố đô.

Theo UBND TP Huế, Ban tổ chức Festival Huế 2026, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Cụ ông 76 tuổi đi dạo rồi mất tích, hơn 14 giờ sau cảnh tượng khi được tìm thấy khiến con gái bật khóc
Tags

Du khách Việt

miễn phí

vé tham quan

Quần thể Di tích Cố đô Huế

người dân

Tin ngắn

báo mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại