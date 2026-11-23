Samsung mở One UI 9.5 thử nghiệm từ ngày 18/11/2026. Bản One UI 9 đã đến cả Galaxy S23, Z Fold5 và dòng Galaxy A tầm trung ở nhiều thị trường. Ở bản cập nhật này, tính năng khóa từng ứng dụng bằng vân tay chính thức xuất hiện.

Ngày 18/11/2026, Samsung công bố mở chương trình thử nghiệm (beta) One UI 9.5, cho người dùng trải nghiệm sớm giao diện mới trước khi bản chính thức ra mắt. Đợt đầu dành cho Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra tại Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ba Lan, Anh và Mỹ. Người dùng đăng ký qua ứng dụng Samsung Members.

Người dùng Samsung có hai tin vui cùng lúc. One UI 9.5 mang đến tính năng được chờ đợi từ lâu: khóa riêng từng ứng dụng bằng vân tay hoặc khuôn mặt, cùng nhiều nâng cấp cho camera và sức khỏe.

Trong khi đó, bản One UI 9 dựa trên Android 17 đang được Samsung đưa xuống rất nhiều mẫu máy đời cũ. Danh sách không chỉ có flagship mới mà còn có Galaxy S23 ra mắt từ đầu năm 2023, bộ đôi Galaxy Z Fold5, Z Flip5 và các mẫu Galaxy A tầm trung như A36, A56.

Điểm đáng chú ý nhất của One UI 9.5 là tính năng Khóa ứng dụng (App Lock). Người dùng có thể khóa riêng từng ứng dụng như ngân hàng, thư viện ảnh hay ứng dụng nhắn tin, rồi mở bằng vân tay, khuôn mặt hoặc mật khẩu màn hình. Ứng dụng bị khóa còn ẩn luôn nội dung thông báo và tiện ích (widget), nên người khác có cầm máy cũng không thể xem trộm.

Camera cũng được làm lại cho dễ dùng hơn. Chế độ Pro và Pro Video cho phép tùy chỉnh và lưu sẵn thiết lập cho từng điều kiện chụp, còn camera mặc định gom các nút điều khiển và thanh zoom vào cùng một màn hình, người dùng không phải mở nhiều lớp menu như trước.

Samsung Health có thêm Mindful Note, cho phép viết nhật ký cảm xúc tự do hoặc theo câu hỏi gợi ý, và mục Thuốc để ghi lại thuốc kê đơn, vitamin, thực phẩm bổ sung kèm lời nhắc giờ uống. Samsung lưu ý tính năng Thuốc không đưa ra lời khuyên y tế và tùy thị trường mới có. Với người cần hỗ trợ tiếp cận, One UI 9.5 thêm phím tắt nổi để mở nhanh các điều khiển hay dùng. Người dùng máy trợ thính có thể chỉnh âm lượng ngay từ bảng thông báo và chọn loại âm thanh nào (thông báo, nhạc chuông hay báo thức) phát qua máy trợ thính.

Theo các trang công nghệ quốc tế, One UI 9.5 bản chính thức dự kiến ra mắt cùng dòng Galaxy S27 vào quý 1/2027. Chương trình beta cũng sẽ được mở rộng thêm cho các thiết bị khác, nhưng Samsung chưa công bố danh sách cụ thể.

Samsung chính thức phát hành One UI 9 từ ngày 16/09/2026, bắt đầu với Galaxy S26 series. Bộ ba Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 và Z Flip8 thì được cài sẵn khi bán ra. Theo tổng hợp của các trang công nghệ quốc tế, Galaxy S25 series cùng Z Fold7 và Z Flip7 bắt đầu nhận bản cập nhật tại Hàn Quốc từ cuối tháng 9/2026. Galaxy S24 series nhận từ ngày 06/10/2026 tại Hàn Quốc và từ 12/10/2026 trên toàn cầu.

Nhóm máy ra mắt năm 2023 cũng không bị bỏ lại. Galaxy S23, S23+ và S23 Ultra bắt đầu nhận One UI 9 tại Hàn Quốc từ ngày 14/10/2026, sau đó mở rộng sang châu Âu, còn Galaxy S23 FE sẽ nhận muộn hơn trong năm nay. Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 bắt đầu nhận trong tháng 10/2026, Z Fold6 và Z Flip6 dự kiến sớm có.

Ở phân khúc tầm trung, Galaxy A27, A37, A36 và A56 bắt đầu nhận One UI 9 tại một số thị trường từ giữa tháng 10/2026. Các mẫu A57, A55, A35, A34, A26, A25, A24, A17, A15 và A07 nằm trong lịch triển khai đến hết tháng 11. Riêng Galaxy A54 và A16 được cho là phải chờ đến đầu năm 2027.

Galaxy S23 series là nhóm hưởng lợi nhiều nhất. Máy ra mắt với Android 13, và One UI 9 trên nền Android 17 là lần nâng cấp hệ điều hành lớn thứ tư. Theo SamMobile, đây cũng là lần nâng cấp lớn cuối cùng của dòng máy này, nhưng máy vẫn tiếp tục được vá bảo mật theo chính sách hỗ trợ của Samsung.

Samsung chưa công bố lịch phát hành One UI 9 cho từng mẫu máy tại Việt Nam. Ở nhiều đợt cập nhật trước, bản mới thường đến Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu trước, Việt Nam nhận muộn hơn. Vì vậy, máy chưa thấy thông báo cập nhật không có nghĩa là bị lỗi hay bị loại khỏi danh sách.

Để kiểm tra, người dùng vào Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm, rồi chọn Tải về và cài đặt. Bản cập nhật khá nặng, riêng bản cho Galaxy S25 Ultra đã gần 3,9 GB. Trước khi cài, nên sao lưu dữ liệu, dùng Wi-Fi ổn định và sạc đủ pin.

Việt Nam chưa có trong danh sách thị trường beta One UI 9.5 đợt đầu. Bản beta thường còn lỗi và có thể thiếu tính năng, nên người dùng phổ thông nên chờ bản chính thức. Chỉ cập nhật qua mục Cập nhật phần mềm của máy, không tải các tệp cài đặt “One UI 9.5” đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trong thời gian tới, người dùng Galaxy tại Việt Nam có hai mốc để chờ: One UI 9 tiếp tục mở rộng đến dòng Galaxy A trong tháng 11, và One UI 9.5 chính thức dự kiến vào đầu năm 2027.