Tin vui cho những ai ở Hà Nội đi xem diễu binh, diễu hành bằng tàu điện trong những ngày Đại lễ sắp tới

Cụ thể, trong các ngày 21, 24, 27 và 29/8/2025, tàu sẽ hoạt động từ 5h30 đến 24h00, kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ. Tần suất chạy tàu được điều chỉnh giãn cách 6 - 10 phút/chuyến, riêng trong khung giờ mở rộng áp dụng giãn cách 10 phút.

Ngày 30/8, tàu chạy từ 5h00 đến 22h00. Trong khoảng 5h00 - 8h00, giãn cách là 6 phút/chuyến; các khung giờ còn lại áp dụng giãn cách 10 phút/chuyến.

Ngày 1/9, thời gian hoạt động cũng được kéo dài đến 24h00, với tần suất đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Đặc biệt, trong ngày Quốc khánh 2/9, tàu sẽ vận hành liên tục từ 0h00 đến 22h00. Trong các khung giờ cao điểm 4h30 - 7h30 và 11h00 - 14h30, tàu chạy giãn cách 6 phút/chuyến; các khung giờ khác áp dụng giãn cách 10 phút/chuyến. Tuy nhiên, hệ thống sẽ tạm ngừng hoạt động từ 3h10 đến 4h30 để phục vụ công tác kỹ thuật.

Vào những ngày không nằm trong kế hoạch điều chỉnh, tàu điện vẫn hoạt động theo lịch thường lệ từ 5h30 đến 22h00.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang thí điểm vé ảo cho 2 tuyến metro từ ngày 1.8 để giúp người dân thuận tiện hơn.

Cụ thể, từ ngày 1.8, hành khách đi tàu điện Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội có thể sử dụng vé ảo (vé phi vật lý) ngay trên điện thoại di động. Đây là bước thử nghiệm trong lộ trình áp dụng chính sách giá vé mới cho hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội (ngày 29.7), hệ thống vé điện tử đã được phối hợp triển khai cùng Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, cho phép hành khách mua vé ngày và vé tuần ở dạng ảo. Vé được gắn với tài khoản định danh cá nhân, hiển thị các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, thời hạn sử dụng, mã vé, tuyến và trạng thái.

Vé ảo có hiệu lực ngay sau khi đăng ký thành công. Người dùng không chỉ tiết kiệm thời gian mua vé, mà còn có thể theo dõi lịch sử sử dụng dịch vụ của mình, trong khi đơn vị vận hành giảm được chi phí phát hành vé giấy.

7 bước đăng ký và sử dụng vé ảo cho tàu điện Bước 1: Truy cập vào App Store (đối với iOS) hoặc CH Play (đối với Android), tải ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN". Bước 2: Đăng ký tài khoản bằng cách nhập số điện thoại, xác nhận bằng mã OTP. Sau khi hoàn tất đăng ký, đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu. Bước 3: Chọn Đăng ký và mua vé, sau đó chọn đối tượng, loại vé và loại hình phương tiện là "Metro". Bước 4: Hệ thống hiển thị các loại thẻ vé phù hợp; người dùng chọn vé ngày hoặc vé tuần theo nhu cầu. Bước 5: Thanh toán bằng cách quét mã QR qua ứng dụng Mobile Banking, theo mức giá quy định. Bước 6: Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ thông báo đăng ký và mua vé thành công. Vé ảo có thể sử dụng ngay. Bước 7: Tại nhà ga, hành khách xuất trình vé ảo trên ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN" cho nhân viên để được cấp vé lên tàu.

Hiện Hà Nội đang vận hành 2 tuyến metro. Tuyến Nhổn – Ga Hà Nội có 8 ga: Nhổn, Minh Khai, Phú Diễn, Cầu Diễn, Lê Đức Thọ, Đại học Quốc gia, Chùa Hà, Cầu Giấy. Tuyến Cát Linh – Hà Đông có 12 ga: Cát Linh, La Thành, Thái Hà, Láng, Thượng Đình, Vành đai 3, Phùng Khoang, Văn Quán, Hà Đông, La Khê, Văn Khê, Yên Nghĩa.

Tuy nhiên, vé của hai tuyến hiện chưa liên thông, hành khách đi tuyến nào phải mua vé riêng tuyến đó. Cùng với việc triển khai vé ảo, từ 1.8, Hanoi Metro sẽ phát hành thêm loại vé liên thông có trợ giá, áp dụng cho cả xe buýt và tàu điện.

Mức giá vé cụ thể: vé ngày 50.000 đồng, vé tuần 200.000 đồng. Vé tháng có giá 250.000 đồng cho đối tượng ưu tiên và 500.000 đồng cho khách hàng phổ thông. Vé năm được bán với mức hơn 2,8 triệu đồng cho nhóm ưu tiên và hơn 5,2 triệu đồng cho đối tượng không ưu tiên.

(Tổng hợp)