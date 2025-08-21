Vụ nam giáo viên đến tận nhà tát học sinh thủng màng nhĩ: Chia sẻ bất ngờ từ thầy hiệu trưởng

Sự việc thầy V.X.T., giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đến tận nhà quát mắng, tát tới tấp vào mặt em N.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) đã gây xôn xao dư luận thời gian qua. Sự việc khiến em H. bị rách màng nhĩ tai trái, phải nhập viện điều trị.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, chiều ngày 21/8, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc cho biết, em H. đã xuất viện về nhà điều trị. Nhà trường vẫn tiếp tục cho thầy T. tạm dừng các công việc chuyên môn để phối hợp với gia đình chăm sóc em H. Sau khi có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng, nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật.

Nói về thầy T., ông Tinh chia sẻ trong quá trình công tác, nam giáo viên được đánh giá là người mô phạm, điềm đạm, trầm tính. Trong giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh cũng chưa thấy thầy to tiếng. Ngay cả khi học sinh vi phạm, thầy cũng không nặng lời.

Thầy T. đến nhà tát em H. (Ảnh: Cắt từ clip)

Vị hiệu trưởng cho rằng, đây là sự việc rất đáng tiếc, ai nghe tin cũng bất ngờ. "Chúng tôi hy vọng sức khỏe của cháu sớm hồi phục và mong cơ quan chức năng có hình thức xử lý phù hợp để mang tính răn đe", ông Tinh nói trên báo Dân trí.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh thầy T. đến nhà tát tới tấp vào mặt em H. Sự việc xảy ra vào ngày 8/8.

Theo báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc thì giữa thầy T. và em H. có mối quan hệ anh em họ hàng. Em H. gọi thầy T. bằng anh. Gia đình nam sinh nhờ thầy T. dạy kèm em H. từ năm học lớp 3 đến giờ.

Báo cáo cũng cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do em H. nói với các bạn bằng những lời thiếu chuẩn mực rằng thầy T. dạy khó hiểu. Bức xúc vì em nhà mình phát ngôn không lễ phép đối với anh và cũng đồng thời là thầy giáo nên thầy T. đã đến nhà quát mắng và đánh em H.

Trên báo Người lao động, ông Tinh từng chia sẻ, thầy T. đánh em H. là để "dạy dỗ" em ở góc độ gia đình.