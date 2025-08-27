Tin vui cho người mua xe máy, xe máy điện Honda

Từ ngày 15/07/2025 đến hết ngày 15/10/2025, khách hàng trên toàn quốc khi mua xe máy tại các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) và Cửa hàng bán xe máy tổng hợp sẽ được nhận ngay những phần quà giá trị và hấp dẫn. Với mức hỗ trợ tài chính hấp dẫn hay hàng loạt phần quà thiết thực dành cho 100% khách hàng mua các mẫu xe khuyến mại, đây chính là thời điểm “vàng” để sở hữu xe máy Honda.

Các mẫu xe máy hot của Honda đều có khuyến mãi hấp dẫn và ưu đãi trả góp 0%

Khi mua xe, khách hàng có cơ hội nhận nhiều quà tặng công nghệ, voucher phụ kiện hoặc lựa chọn trả góp 0%. Cụ thể, các dòng xe số như Wave Alpha, Blade và RSX được tặng voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng hoặc voucher phụ kiện 600.000 đồng.

Khách hàng mua xe Vision có thể chọn một trong ba ưu đãi: hai voucher thẻ điện thoại tổng trị giá một triệu đồng, đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3 hoặc lựa chọn trả góp 0%. Trong khi đó, người mua Winner X có cơ hội nhận điện thoại Samsung Galaxy A06, và khách hàng mua SH125i hoặc SH160i được tặng tai nghe Samsung Galaxy hoặc voucher phụ kiện 1,6 triệu đồng.

Với mẫu xe điện Icon e:, khách hàng sẽ nhận được voucher phụ kiện trị giá 2 triệu đồng hoặc được hỗ trợ trả góp 0%.

Khách hàng mua xe máy điện Icon e: được khuyến mãi phần quà trị giá 2 triệu đồng

Chương trình được áp dụng cho các dòng xe máy và xe gắn máy điện, diễn ra trên toàn hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) và các cửa hàng xe máy tổng hợp.

Theo đại diện nhãn hàng, ưu đãi trả góp 0% là một giải pháp tài chính linh hoạt, giúp người dùng giảm bớt áp lực thanh toán ban đầu mà vẫn đảm bảo kế hoạch chi tiêu hợp lý.