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Tin vui cho người lao động: Doanh nghiệp gian lận tiền BHXH sẽ bị phạt đến 75 triệu đồng

Hà Linh
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Theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, từ ngày 10/9, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và áp dụng các khung xử phạt hành chính nghiêm khắc đối với doanh nghiệp có hành vi đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức quy định cho người lao động.

Cách nhận biết và xử lý khi công ty đóng BHXH thấp hơn mức lương thực tế

Cố tình kê khai lương thấp hơn thực tế để đóng bảo hiểm xã hội ít đi, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào từ mốc thời điểm ngày 10 tháng 9?

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi đóng bảo hiểm xã hội không đủ số người thuộc diện tham gia, hoặc đóng thấp hơn mức quy định sẽ bị xử phạt hành chính rất nghiêm khắc.

Mức phạt tiền này áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Đáng chú ý, bên cạnh việc nộp phạt hành chính, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Việc siết chặt xử phạt nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận, trốn đóng bảo hiểm, bảo đảm tối đa quyền lợi lương hưu và các trợ cấp sau này cho người lao động.

Đối tượng người lao động cần tra cứu ngay tình trạng đóng BHXH
Tags

BHXH

bảo hiểm xã hội

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