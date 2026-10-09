Đối tượng người lao động cần tra cứu ngay tình trạng đóng BHXH

Chủ động tra cứu quá trình đóng Bảo hiểm xã hội giúp người lao động kịp thời phát hiện các khoảng thời gian bị gián đoạn hoặc chưa ghi nhận, từ đó thực hiện đúng các bước pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Đi làm bị trừ tiền bảo hiểm xã hội đều đặn hằng tháng, nhưng liệu doanh nghiệp có thực sự đóng tiền lên cơ quan bảo hiểm cho bạn hay không? Hãy chủ động kiểm tra ngay để bảo vệ quyền lợi của mình!

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp 4 kênh tra cứu chính thức cực kỳ tiện lợi ngay tại nhà.

Trong quá trình tra cứu, hãy nghi ngờ nếu ứng dụng hiển thị trạng thái chậm đóng, thời gian đóng bảo hiểm bị gián đoạn bất thường, hoặc thông tin trên hệ thống hoàn toàn không khớp với bảng lương và hợp đồng lao động.

Nếu phát hiện dấu hiệu doanh nghiệp chậm đóng, bạn cần thực hiện ngay 4 bước xử lý sau.

Lưu ý quan trọng, hiện nay số định danh cá nhân hoặc Căn cước công dân đã được sử dụng thay thế cho mã số bảo hiểm xã hội.