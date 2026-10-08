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Cách nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Hà Linh
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Đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH để nhận lương hưu? Người lao động vẫn có cơ hội nhận trợ cấp hằng tháng cùng thẻ BHYT miễn phí. Video này hướng dẫn chi tiết các điều kiện áp dụng, hồ sơ cần chuẩn bị và 3 kênh nộp thủ tục đơn giản nhất theo quy định mới.

Đối tượng thuộc diện nhận trợ cấp hằng tháng khi không đủ điều kiện hưu trí

Đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng lại chưa đóng đủ số năm BHXH? Đừng lo, bạn vẫn có thể nhận trợ cấp hằng tháng. Đây là cách thực hiện:

Theo quy định, để được hưởng chế độ này, bạn cần đáp ứng các điều kiện: Đã đủ tuổi nghỉ hưu; Có đóng BHXH nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu; Chưa nhận BHXH một lần và không bảo lưu thời gian đóng

Về hồ sơ, bạn chỉ cần chuẩn bị Tờ khai đề nghị theo Mẫu 14-HSB. Nếu không thể tự đi làm, bạn có thể lập văn bản ủy quyền đã chứng thực để nhờ người thân nộp thay

Sau đó, nộp hồ sơ theo 1 trong 3 cách: Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công; Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH; Hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích

Khi hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận được Quyết định hưởng trợ cấp, bản quá trình đóng BHXH, thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng và tiền trợ cấp hằng tháng

Thủ tục hoàn toàn không mất phí, nộp tại BHXH cấp tỉnh hoặc cơ sở nơi bạn cư trú thuận tiện nhất!


Tags

lương hưu

Trợ cấp

thủ tục nhận trợ cấp

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