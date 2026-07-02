Tin vui cho người đã mua xe xăng VinFast; Mẫu xe máy điện mới của VinFast lộ diện; Toyota gây bất ngờ khi đầu tư mạnh vào taxi bay điện.

Có xe xăng VinFast, đừng bỏ lỡ voucher giảm giá khi mua xe điện

VinFast vừa triển khai chương trình tri ân dành cho khách hàng từng mua ô tô xăng trực tiếp từ hãng, mang đến cơ hội nhận voucher trị giá từ 30-80 triệu đồng khi chuyển sang sử dụng ô tô điện. Theo đó, chủ sở hữu mẫu Fadil được tặng voucher 30 triệu đồng, Lux A2.0 nhận 60 triệu đồng và Lux SA2.0 nhận mức cao nhất 80 triệu đồng.

Chương trình áp dụng từ ngày 2/7 đến hết 31/12/2026, nhằm khuyến khích người dùng chuyển đổi sang phương tiện xanh, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của những khách hàng tiên phong. Voucher được định danh theo tên chủ xe và số VIN nên không được chuyển nhượng, nhưng có thể sử dụng cho người thân hoặc doanh nghiệp do chính chủ đứng tên khi mua xe điện VinFast mới. Mỗi khách hàng được nhận tối đa hai voucher (theo giá trị cao nhất) và chỉ sử dụng một voucher cho mỗi lần mua xe, đồng thời vẫn được hưởng đầy đủ các ưu đãi khác của hãng.

Mẫu xe máy điện mới của VinFast lộ diện

VinFast vừa đăng ký bảo hộ kiểu dáng một mẫu xe máy điện mới tại Ấn Độ, làm dấy lên đồn đoán về kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường này. Mẫu xe sở hữu nhiều đường nét tương đồng với Viper nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn, nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày hình cánh chim – chi tiết thiết kế vốn quen thuộc trên các mẫu ô tô VinFast. Ngoài ra, xe còn có cụm đèn pha mới, logo đặt thấp hơn, kính chắn gió và ốp thân xe được thiết kế lại, trong khi đèn hậu LED cũng mang diện mạo sắc sảo hơn.

Bảng đăng ký mẫu xe máy điện mới của VinFast tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Theo các nguồn tin, VinFast chưa xác nhận đây là mẫu xe dành riêng cho thị trường Ấn Độ hay sẽ được phân phối toàn cầu. Hãng dự kiến sớm giới thiệu các mẫu xe máy điện như Evo, Feliz II và Viper tại quốc gia này, cho thấy chiến lược đẩy mạnh hiện diện ở thị trường quốc tế. Việc mẫu xe mới không ra mắt tại Việt Nam trước cũng phản ánh định hướng ưu tiên các thị trường xuất khẩu của VinFast trong giai đoạn mở rộng kinh doanh.

Toyota gây bất ngờ khi đầu tư mạnh vào taxi bay điện

Toyota vừa công bố thành lập liên doanh với công ty Mỹ Joby Aviation nhằm thúc đẩy sản xuất thương mại xe bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL), đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng lĩnh vực di chuyển của hãng từ mặt đất lên bầu trời. Theo thỏa thuận, Toyota nắm 51% cổ phần, còn Joby sở hữu 49%, với mục tiêu kết hợp công nghệ hàng không điện của Joby và kinh nghiệm sản xuất quy mô lớn của Toyota.

Trong giai đoạn đầu, liên doanh sẽ tập trung xây dựng nền tảng sản xuất, nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng và giảm chi phí để chuẩn bị cho việc thương mại hóa taxi bay điện. Toyota đã đầu tư vào Joby gần một thập kỷ và hiện là cổ đông lớn nhất của công ty. Mẫu eVTOL của Joby có khả năng chở 4 hành khách cùng một phi công, sử dụng 6 cánh quạt và đạt tốc độ tối đa khoảng 322 km/h. Động thái này cho thấy tham vọng của Toyota trong việc phát triển hệ sinh thái giao thông đa dạng, hướng tới tương lai của ngành vận tải hàng không đô thị.

(Tổng hợp)



