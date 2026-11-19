Các tàu dầu cỡ nhỏ vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày ra khỏi eo biển Hormuz trong tháng 10, cao nhất kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2.

Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đang thay đổi đáng kể khi các nhà sản xuất vùng Vịnh và thương nhân tìm cách thích nghi với môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Theo dữ liệu từ Vortexa, các tàu dầu cỡ Suezmax và Aframax đã vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày ra khỏi Hormuz trong tháng 10. Đây là khối lượng trung bình ngày cao nhất của nhóm tàu này kể từ khi chiến sự bắt đầu vào tháng 2.

Suezmax và Aframax nhỏ hơn đáng kể so với các siêu tàu chở dầu thô VLCC. Một chiếc VLCC thông thường có thể vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu, trong khi Suezmax thường chở khoảng một triệu thùng và Aframax khoảng 600.000-750.000 thùng.

Việc chuyển sang tàu nhỏ diễn ra khi những chiếc VLCC ngày càng đối mặt với nhiều rủi ro trên tuyến đường biển quan trọng bậc nhất thế giới. Lượng dầu được vận chuyển bằng Suezmax và Aframax bắt đầu tăng đáng kể từ tháng 9, cùng thời điểm tổng dòng dầu thô qua Hormuz phục hồi và tiến gần mức trước chiến sự.

Một phần đáng kể hàng hóa được chuyển thông qua hoạt động sang mạn tàu ngoài khơi Vịnh Oman. Dầu có thể được đưa ra khỏi khu vực bằng những tàu nhỏ hơn trước khi chuyển sang tàu khác để tiếp tục hành trình. Các thương nhân và môi giới vận tải biển cho biết Suezmax và Aframax đang được sử dụng nhiều cho dầu xuất phát từ Kuwait, Iraq và Qatar.

Sự thay đổi này phản ánh cách các nhà xuất khẩu, thương nhân và khách hàng liên tục điều chỉnh phương án vận chuyển theo diễn biến an ninh quanh Hormuz. Trong điều kiện bình thường, eo biển này là cửa ngõ vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ trên toàn cầu. Tuyến đường hẹp nằm giữa Iran và bán đảo Arab vì vậy có vai trò đặc biệt quan trọng với thị trường năng lượng thế giới. Sau khi chiến sự bùng phát, việc đưa dầu ra khỏi vùng Vịnh trở nên khó khăn hơn. Rủi ro đối với các tàu lớn khiến chi phí vận tải và bảo hiểm tăng mạnh.

Cước thuê siêu tàu dầu đã vọt lên mức kỷ lục trong tháng 9 và đầu tháng 10. Cùng lúc, số vụ tấn công liên quan tới VLCC tăng lên mức cao nhất kể từ đầu chiến sự. Trong bối cảnh đó, sử dụng nhiều tàu nhỏ hơn trở thành một phương án để phân tán rủi ro và duy trì dòng dầu xuất khẩu.

Rủi ro hàng hải tại Hormuz tiếp tục gia tăng trong những tuần gần đây. Iran gần như hàng ngày thông báo những vụ tàu chở dầu va phải thủy lôi tại các hành lang mà Tehran coi là khu vực hàng hải “không được phép”. Ngoài thủy lôi, một số sự cố liên quan tới các vật thể hoặc đạn chưa xác định cũng được báo cáo trong khu vực.

Các diễn biến này khiến việc lựa chọn tuyến đường, kích thước tàu và phương án trung chuyển trở thành bài toán quan trọng đối với ngành dầu mỏ vùng Vịnh.

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, đồng thời là nhà đàm phán hàng đầu của Tehran, tuyên bố hoạt động hàng hải tại Hormuz sẽ không bao giờ trở lại điều kiện như trước chiến sự.

Ông Ghalibaf bác bỏ quan điểm cho rằng có “vùng biển tự do” tại eo biển này và cho rằng hoạt động hàng hải phải tuân theo quy định của hai quốc gia ven bờ. Tuyên bố này cho thấy bất ổn tại Hormuz có thể kéo dài ngay cả khi dòng dầu qua tuyến đường này đang phục hồi.

Theo Oilprice