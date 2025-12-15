Tin vui: 2.919 người vừa lập kỷ lục thế giới, Mỹ chiếm 1/3

Thế giới hiện có 2.919 tỷ phú USD. Ảnh: CNN

Theo báo cáo của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), toàn thế giới hiện có 2.919 tỷ phú USD. Đây là số lượng tỷ phú nhiều nhất từ trước đến nay, kể từ khi ngân hàng này bắt đầu thống kê vào năm 1995. Trong đó, năm nay, số lượng tỷ phú tăng 287 người, tương ứng tăng 8,8% so với năm ngoái. Tổng tài sản ròng đạt khoảng 15.800 tỷ USD, tăng 13%.

Theo phân tích của UBS, số lượng tỷ phú toàn cầu tăng nhanh trong thời gian qua chủ yếu được là nhờ sự phục hồi của thị trường tài chính toàn cầu. Cụ thể, Chỉ số MSCI World, theo dõi hơn 1.300 doanh nghiệp lớn và trung bình tại các thị trường phát triển, đã tăng khoảng 7% trong cùng giai đoạn nghiên cứu. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp khối tài sản của giới siêu giàu “phình to”.

Báo cáo trên chỉ ra rằng, n ước Mỹ hiện có 924 tỷ phú, tức là chiếm gần 1/3 tổng số tỷ phú toàn cầu. Trong đó, Mỹ có thêm 87 tỷ phú tự thân trong năm nay. Trong số này, có tỷ phú Ben Lamm, đồng sáng lập công ty di truyền và khoa học sinh học Colossal, Michael Dorrell, đồng sáng lập kiêm CEO Quỹ đầu tư hạ tầng Stonepeak.

Trung Quốc là quốc gia đứng thứ hai với 470 tỷ phú, khi tiếp tục duy trì vai trò trung tâm của châu Á trong bản đồ tài sản thế giới.

Theo ước tính của UBS, khoảng 70% tỷ phú mới trong năm nay là giàu tự thân. Ngoài ra, có 91 người trở thành tỷ phú USD nhờ thừa kế tài sản, bao gồm thế hệ con cháu các gia đình dược phẩm lớn tại Đức.

Giám đốc điều hành UBS Benjamin Cavalli nhận định: "Những người thừa kế này là bằng chứng cho thấy quá trình chuyển giao tài sản kéo dài nhiều năm đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ".

Đáng chú ý, thep báo cáo của UBS ước tính, trong vòng 15 năm tới, có ít nhất 5.900 tỷ USD sẽ được chuyển giao cho con cái các tỷ phú. Phần lớn việc này sẽ diễn ra tại Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Nhưng, theo UBS, giới siêu giàu trên toàn cầu cũng đang tìm kiếm chất lượng sống tốt hơn và các tỷ phú trẻ có mức độ dịch chuyển rất cao. Do đó, những việc này có thể làm thay đổi bức tranh trên.

Vì sao các tỷ phú ngày càng giàu?

Các tỷ phú Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ ở Đồi Capitol ngày 20/1. Ảnh: Getty Images

Trong số hơn 2.900 người giàu nhất thế giới, nhiều người trong số họ có sự gia tăng lớn về tài sản một phần nhờ làn sóng bùng nổ cổ phiếu công nghệ. Việc này là do trí tuệ nhân tạo (AI). Theo báo cáo, minh chứng là các công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ và thế giới như Nvidia, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google và Tesla, đã ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu cộng gộp là 25% trong năm nay. Những doanh nghiệp này có vai trò dẫn dắt làn sóng AI toàn cầu, như sản xuất chip, xây dựng hạ tầng điện toán đám mây, phát triển các nền tảng AI.

Đà tăng của cổ phiếu trước làn sóng AI cũng giúp tài sản của nhiều tỷ phú công nghệ tăng cao, như Nhà sáng lập Oracle Larry Ellison và CEO Nvidia Jensen Huang. Theo Bloomberg Billionaires Index, tỷ phú Oracle Larry Ellison (người giàu thứ hai thế giới) có tổng tài sản ròng 274 tỷ USD, tăng thêm tới 104 tỷ USD kể từ đầu năm đến nay. Tỷ phú Jensen Huang hiện có tổng tài sản đạt 159 tỷ USD, tăng 45 tỷ USD so với thời điểm đầu năm nay.

Ngân hàng UBS đã xây dựng báo cáo dựa trên khảo sát khách hàng và cơ sở dữ liệu kết hợp cùng hãng tư vấn PwC.

Trước đó, trong cuộc khảo sát của UBS đối với các khách hàng tỷ phú từ tháng 7 đến tháng 9, giới siêu giàu chỉ ra rằng, thuế quan, địa chính trị và bất ổn về chính sách là những rủi ro hàng đầu trong năm 2026. UBS cũng chỉ ra rằng, mức độ lo lắng của các tỷ phú thay đổi tùy theo nơi họ sống. Ví dụ, ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 75% tỷ phú lo ngại về thuế quan. Trong khi đó, ở Mỹ, 70% tỷ phú lo ngại lạm phát cao hoặc nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột địa chính trị lớn.

Bài tham khảo nguồn: Entrepreneur, Fortune, Bloomberg