Thủ tướng kiểm tra siêu dự án 16 tỷ USD trước ngày trọng đại: Đúng 19/12, Vietnam Airlines sẽ thực hiện

Thủ tướng tới kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng tham gia triển khai dự án càng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VGP

Chiều nay (14/12), Thủ tướng đã tới kiểm tra, đôn đốc, tặng quà, động viên các lực lượng tham gia triển khai dự án càng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và một số dự án đường cao tốc, đường kết nối với sân bay.

Siêu dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 110.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2026; bao gồm 4 dự án thành phần.

Dự kiến, sân bay Long Thành sẽ tổ chức chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12/2025.

Thủ tướng thị sát khu vực băng tải hành lý trong nhà ga. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của các cơ quan liên quan, tính đến nay dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý) đang được triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành trước ngày 19/12.

Về dự án thành phần 2 (công trình phục vụ quản lý bay), đài kiểm soát không lưu đang triển khai công tác hoàn thiện, đồng thời lắp đặt thiết bị đảm bảo phục vụ bay kỹ thuật vào ngày 19/12 và hoàn thành đồng bộ theo tiến độ của dự án tổng thể.

Dự án thành phần 3 (xây dựng các công trình thiết yếu của sân bay) có 15 gói thầu. Trong đó đã hoàn thành 3 gói thầu, đang triển khai thi công 12 gói thầu. Bên cạnh các đường cất hạ cánh số 1, 2 tuyến giao thông kết nối, các hạng mục khác như nhà ga hành khách, đường lăn sân đỗ, đường cất hạ cánh số 2... cũng đang được triển khai đồng bộ bảo đảm cơ bản hoàn thành công tác xây dựng trước ngày 19/12, đảm bảo điều kiện để triển khai bay kỹ thuật vào ngày 19/12. Đồng thời đảm bảo đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) và các cơ quan tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp với các bộ ngành, địa phương, cơ quan trên công trường dự án, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, liên danh các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát và toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã vượt qua nhiều khó khăn, cũng như bám sát hiện trường, nỗ lực ngày đêm để đạt được những kết quả rất quan trọng thời gian qua.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá dự án sân bay Long Thành đang thay đổi theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành 8 hạng mục quan trọng, bao gồm xây dựng nhà ga (trái tim của sân bay), đài kiểm soát không lưu (bộ óc của sân bay). Ngoài ra, đường băng (hạ tầng cốt lõi của sân bay) đã sáng đèn, đủ điều kiện cất hạ cánh; hạ tầng điện với công suất 80MW, cùng hạ tầng nước, hạ tầng xăng dầu, hạ tầng thông tin liên lạc và các đường vào sân bay đã cơ bản hoàn thành. Những hạng mục khác như ống lồng hành khách, trồng cây các khu vực trong sân bay cũng đang được khẩn trương hoàn thiện.

Chuyến bay chính thức đầu tiên của sân bay Long Thành là ngày 19/12

Thủ tướng kiểm tra một số dự án đường cao tốc, đường kết nối với sân bay Long Thành. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) và các cơ quan tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại. Cùng với đó, huy động tối đa các nhà thầu, các lực lượng làm việc "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "3 ca 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm".

Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 7 và các đơn vị khác chi viện lực lượng tham gia các công việc đến khi nào sân bay xong. Đồng thời, lực lượng Công an bảo đảm an toàn, an ninh trật tự khu vực dự án.

Thủ tướng thăm đài quan sát không lưu, nơi được coi bộ não của sân bay Long Thành. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, về công tác chuẩn bị bay, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp với ACV, Vietnam Airlines, cơ quan liên quan hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chi tiết chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12.

Thủ tướng chỉ đạo các hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet khẩn trương hoàn thành các dự án hangar. Các cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương hoàn thành các hạng mục, công trình liên quan, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; đồng thời hoàn thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường hạ tầng chung và các công trình.

Thủ tướng nêu rõ thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, vì vậy các chủ thể liên quan phải nỗ lực cao nhất, Ban quản lý dự án phải lên kế hoạch cụ thể. Hơn nữa, Thủ tướng đặc biệt lưu ý không được để xảy ra các sai sót và các cơ quan đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với các dự án kết nối, nhất là dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2025, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai trước tiên chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng (5 hộ dân còn lại). Thứ hai, chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công để hoàn thành dự án thành phần 1, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn công trình.

Thủ tướng tặng quà, động viên các lực lượng tham gia triển khai dự án đường cao tốc, đường kết nối với sân bay Long Thành. Ảnh: VGP

Trước đó, theo ACV, để kịp tiến độ đón chuyến bay đầu tiên, ACV đã huy động thêm 1.000 kỹ sư, công nhân, nâng tổng nhân sự trên công trường sân bay Long Thành lên hơn 15.000 người. Đồng thời, ACV cũng yêu cầu các nhà thầu thi công 3 ca, 4 kíp, làm ngày đêm nhằm hoàn thiện các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ tàu bay và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách.

Thủ tướng đánh giá dự án sân bay Long Thành đang thay đổi theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Ảnh: VGP

Sân bay Long Thành rộng khoảng 5.000 ha. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án rộng 1.810 ha, khởi công ngày đầu năm 2021, với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Theo dự kiến, ngày 19/12, sân bay Long Thành sẽ có chuyến bay kỹ thuật đầu tiên và bắt đầu khai thác thương mại giữa năm 2026.



