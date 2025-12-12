Chính thức: Cuba sẽ bắt đầu cho phép giao dịch bằng đồng USD

Ảnh chụp các tờ tiền của Ngân hàng Trung ương Cuba và một USD tại Havana, Cuba. Ảnh: EFE

Theo Công báo Cuba ngày 11/12, luật mới có mục đích thúc đẩy dòng chảy ngoại tệ, đồng thời tăng cường sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong nước, cho đến khi tình hình kinh tế cho phép đồng peso của Cuba trở lại là đồng tiền hợp pháp duy nhất tại quốc gia này.

Ngoài ra, theo Cổng thông tin điện tử Cubadebate của Cuba, Bộ Kinh tế nước này sẽ quyết định các giao dịch nào có thể được thực hiện bằng ngoại tệ. Trong đó sẽ ưu tiên xuất khẩu, các ngành liên quan đến xuất khẩu và các mặt hàng có thể thay thế hàng nhập khẩu.

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, những thay đổi này sẽ giúp ổn định kinh tế vĩ mô và cung cấp thêm quyền tự chủ cho khu vực doanh nghiệp.

Một người phụ nữ đang đổi tiền ở Havana. Ảnh: Getty Images

Trên thực tế, GDP của Cuba đã giảm 11% trong 5 năm qua. Theo các chuyên gia, những biện pháp cải cách kinh tế như thống nhất tỷ giá, hợp pháp hóa doanh nghiệp tư nhân, đồng thời chấp nhận sử dụng đồng USD song song với đồng nội tệ được kỳ vọng sẽ từng bước ổn định tình hình ở Cuba.

Trước đó, phần lớn nền kinh tế Cuba đã thực hiện giao dịch bằng đồng USD . Tuy nhiên, Chính phủ chỉ quản lý một số cửa hàng nơi giao dịch bằng USD được coi là hợp pháp. Trong bối cảnh thực tế là kinh tế khó khăn, giới chức Cuba đã quyết định hợp pháp hóa các giao dịch bằng ngoại tệ rộng rãi hơn.

Nỗ lực của Cuba

Một người đàn ông lớn tuổi bán trái cây và rau củ tại một khu chợ ở Havana. Ảnh: Gettty Images

Theo ông Emilio Morales, Chủ tịch công ty tư vấn Havana Consulting Group, đánh giá biện pháp USD hóa khó có thể giúp cải thiện nền kinh tế Cuba mạnh mẽ nếu không có những cải cách sâu rộng hơn. Điều này chỉ là một trong những nỗ lực của Chính phủ Cuba để thu hút thêm USD, trước nguy cơ đồng USD trở nên khó kiểm soát hơn trên thị trường chợ đen.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia phân tích, việc Cuba hợp pháp hóa giao dịch bằng USD được đưa ra trong bối cảnh quốc gia đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng trong nhiều năm, thiếu hụt thực phẩm và thuốc men.

Hơn nữa, vào ngày 10/12, việc lực lượng Mỹ thu giữ tàu chờ dầu ở ngoài khơi Venezuela cũng gây ra mối lo ngại với chính quyền cuba. Bởi quốc gia này vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu để giữ cho lưới điện không bị sụp đổ.

Trên thực tế, đồng USD và đồng euro đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các giao dịch tiền mặt ở Cuba trong nhiều năm, vì lạm phát cao, đồng peso mất giá đáng kể và nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu (chiếm 80% tổng tiêu dùng).

