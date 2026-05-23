Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 23/5, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc họp với cố vấn an ninh cấp cao, Tổng thống Nga Putin ra lệnh trả đũa Ukraine, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từ chức, Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz và vụ rò rỉ methyl methacrylate ở quận Cam.

Ông Trump họp với các cố vấn an ninh cấp cao vấn đề Iran

Trang Axios dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump đã triệu tập cuộc họp các quan chức an ninh quốc gia cấp cao để bàn về Iran. Tham dự cuộc họp có Phó tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) John Ratcliffe, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và các quan chức khác.

Quan chức Mỹ cho biết ông Trump hiện nghiêm túc tính đến phương án mở các đợt tấn công mới nhằm vào Iran, nếu các cuộc đàm phán không đạt được đột phá vào phút chót.

Tổng thống Donald Trump triệu tập cuộc họp các quan chức an ninh quốc gia cấp cao để bàn về Iran. (Nguồn: AP)

Chỉ vài giờ sau đó, Nhà Trắng bất ngờ thay đổi lịch trình cuối tuần của ông Trump. Thay vì ở lại câu lạc bộ golf Bedminster sau bài phát biểu tại New York tối thứ Sáu, ông quyết định quay về Washington. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng thông báo sẽ không dự đám cưới của con trai cuối tuần này vì “lý do liên quan đến chính phủ và tình yêu dành cho nước Mỹ”.

Cuộc gặp của ông Trump diễn ra cùng lúc với chuyến đi đến Tehran của Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội quốc gia. Ông Munir đến Tehran để “hội quân” cùng Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi, người đã có mặt ở đây từ 3 ngày trước để triển khai sứ mệnh. Một phái đoàn từ Qatar cũng có mặt tại Iran để tham gia hòa giải.

Tổng thống Putin ra lệnh trả đũa Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo quân đội chuẩn bị các phương án đáp trả Ukraine sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một khu ký túc xá sinh viên. Vụ tấn công khiến 6 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và 15 người mất tích.

Theo ông Putin, vụ tấn công nhằm vào khu ký túc xá tại thành phố Starobilsk, thuộc vùng Luhansk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng phía Ukraine chắc chắn biết rõ mục tiêu mà họ nhắm tới.

Trong khi đó, quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc từ Moskva. Kiev cho biết mục tiêu của họ là đơn vị chỉ huy máy bay không người lái tinh nhuệ hoạt động trong khu vực, đồng thời khẳng định quân đội Ukraine tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

"Không có cơ sở quân sự, cơ quan đặc nhiệm hay đơn vị liên quan nào ở gần khu ký túc xá. Đây không phải là vụ tấn công ngoài ý muốn. Cuộc tập kích diễn ra theo ba đợt, với 16 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cùng một địa điểm" , Tổng thống Putin cho biết trong tuyên bố phát sóng trên đài truyền hình nhà nước.

Ông Putin ra lệnh trả đũa Ukraine sau vụ tập kích trường học Lugansk. (Nguồn: Reuters)

Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Iran đã điều phối cho 26 tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua. Lực lượng này đồng thời khẳng định Iran vẫn kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.

"Việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz đang được thực hiện với sự cho phép và phối hợp với Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran" , hãng thông tấn nhà nước ISNA đăng tải tuyên bố.

Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) công bố bản đồ 'thẩm quyền quản lý' xác định khu vực kiểm soát trên eo biển Hormuz. Theo đó, tàu thuyền sẽ không được phép đi vào vùng biển này nếu chưa được phía Iran chấp thuận. PGSA là tổ chức mới được Iran thành lập để giám sát eo biển Hormuz.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từ chức

Trong thư gửi Tổng thống Donald Trump, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết quyết định rời nhiệm sở xuất phát từ lý do gia đình, khi chồng bà là ông Abraham Williams được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp.

"Tôi không thể để chồng mình một mình chiến đấu với bệnh tật trong khi vẫn tiếp tục đảm nhận công việc đòi hỏi quá nhiều thời gian và công sức” , bà viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Donald Trump sau đó xác nhận thông tin trên mạng xã hội Truth Social. “Tulsi đã làm việc tuyệt vời và chúng tôi sẽ luôn nhớ bà ấy” , ông nhấn mạnh.

Một nguồn tin am hiểu sự việc cho biết Nhà Trắng buộc bà Gabbard rời vị trí. Trước đó, ông Trump từng ám chỉ về những bất đồng với bà Gabbard trong cách tiếp cận vấn đề liên quan đến Iran. Hồi tháng 3, ông cho rằng bà "mềm mỏng" hơn ông trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ bất ngờ từ chức. (Nguồn: Reuters)

Quận Cam sơ tán 40.000 người do rò rỉ hóa chất độc hại

Giới chức quận Cam, bang California đã ban hành lệnh sơ tán đối với khoảng 40.000 người dân sau khi xác định một bồn chứa hóa chất tại nhà máy hàng không vũ trụ ở thành phố Garden Grove có nguy cơ phát nổ.

Hiện tại, giới chức chưa thể kiểm soát các van trên bồn chứa methyl methacrylate - loại hóa chất độc hại được sử dụng trong sản xuất nhựa và vật liệu dẻo. Nhà chức trách cảnh báo tình huống có thể diễn biến nghiêm trọng nếu bồn chứa xảy ra sự cố.

“Đây là loại hóa chất cực độc. Nó rất dễ bắt lửa và ở trạng thái hiện tại rất dễ phản ứng, có thể gây ra vụ nổ” , Trưởng bộ phận OCFA Nick Freeman nói trong cuộc họp báo chiều 22/5.

Nhà chức trách mở rộng phạm vi sơ tán từ Garden Grove sang nhiều khu dân cư thuộc 5 thành phố lân cận của quận Cam, trong đó có Westminster. Garden Grove và Westminster đều nằm trong khu vực Little Saigon - nơi tập trung cộng đồng người Việt đông đảo nhất ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Tiến sĩ Regina Chinsio-Kwong, giám đốc y tế của Quận Cam, cho biết tình trạng khẩn cấp này chưa từng có tiền lệ và rất khó dự đoán kết quả.