Tin rất vui: Bộ Nội Vụ chốt lịch nghỉ lễ sắp tới, người dân Việt Nam sẽ được nghỉ gần 1 tuần

Sau dịp 30/4 - 1/5, kỳ nghỉ lễ tiếp theo được nhiều người chờ đợi trong năm 2026 là Quốc khánh 2/9. Đáng chú ý, với cách sắp xếp và hoán đổi ngày làm việc, nhiều người dân có thể có một kỳ nghỉ kéo dài gần 1 tuần, đủ để lên kế hoạch cho những chuyến đi xa hơn, đặc biệt là các hành trình gắn với mốc son lịch sử của đất nước.

Thông tin chính thức về lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, dịp lễ Quốc khánh năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2/9/2026 dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026. Đáng chú ý, ngày làm việc thứ Hai 31/8/2026 sẽ được hoán đổi sang thứ Bảy 22/8/2026. Như vậy, tính cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 của nhóm này kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy 29/8 đến hết thứ Tư 2/9/2026.

Cụ thể, kỳ nghỉ 5 ngày này gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi. Việc sắp xếp này giúp kỳ nghỉ không bị ngắt quãng bởi ngày làm việc thứ Hai 31/8, tạo điều kiện để người lao động bố trí lịch nghỉ ngơi, đi lại hoặc về quê thuận tiện hơn.

Với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động sẽ quyết định phương án nghỉ Quốc khánh năm 2026, gồm ngày 2/9 dương lịch và lựa chọn thêm 1 trong 2 ngày liền kề là 1/9 hoặc 3/9. Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ cho người lao động trước ít nhất 30 ngày. Bộ Nội vụ cũng khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ như công chức, viên chức và có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Đi đâu để kỳ nghỉ 2/9 thêm ý nghĩa?

Nếu những kỳ nghỉ hè thường gắn với biển, nghỉ dưỡng hoặc các khu vui chơi, thì dịp Quốc khánh 2/9 lại là thời điểm đặc biệt phù hợp để chọn những hành trình có chiều sâu hơn. Đây không chỉ là một kỳ nghỉ để thư giãn, mà còn là cơ hội để nhiều gia đình đưa con trẻ, người thân tới các địa danh gắn với lịch sử ngày Độc lập.

Lựa chọn đầu tiên và cũng có ý nghĩa nhất là Hà Nội. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vì vậy, trong dịp Quốc khánh, khu vực Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch và chùa Một Cột là tuyến tham quan rất phù hợp với các gia đình, nhóm học sinh hoặc du khách muốn cảm nhận không khí lịch sử ngay giữa Thủ đô.

Cũng tại Hà Nội, nhà số 48 Hàng Ngang là một địa chỉ không nên bỏ qua. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập. Di tích hiện có các không gian trưng bày, phòng làm việc, phòng tiếp khách, phòng họp của Trung ương Đảng và phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với vị trí nằm trong khu phố cổ, du khách có thể kết hợp tham quan 48 Hàng Ngang với hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, chợ Đồng Xuân hoặc các bảo tàng trong nội đô.

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ngôi nhà 48 Hàng Ngang

Nếu có nhiều thời gian hơn, Tân Trào, Tuyên Quang là điểm đến rất đáng cân nhắc. Tại đình Tân Trào, trong hai ngày 16 và 17/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Quốc dân Đại hội Tân Trào để thành lập Chính phủ lâm thời Cách mạng, lãnh đạo cuộc Cách mạng của nhân dân Việt Nam. Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang cho biết Tân Trào từng được chọn làm Thủ đô Khu Giải phóng, căn cứ địa cách mạng trước Tổng khởi nghĩa.

Một hành trình về Tân Trào có thể kết hợp đình Tân Trào, cây đa Tân Trào, lán Nà Nưa, đình Hồng Thái. Đây là tuyến đi phù hợp cho lịch trình 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội, không quá xa nhưng đủ để chuyến đi dịp 2/9 trở nên khác biệt so với các kỳ nghỉ thông thường.

Khu Du lịch Tân Trào

Với kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, các gia đình cũng có thể chọn những tuyến xa hơn. Ví dụ như Cao Bằng với Khu di tích lịch sử Pác Bó. Từ Pác Bó, du khách có thể kết hợp tham quan thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, núi Mắt Thần hoặc các bản làng ở Cao Bằng. Đây là hành trình vừa có yếu tố lịch sử, vừa có cảnh quan thiên nhiên.

Ở miền Trung, Huế cũng là điểm đến có mối liên hệ rõ với dòng chảy lịch sử trước ngày Độc lập. Một lựa chọn khác là Khu di tích Kim Liên ở Nam Đàn, Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nơi đây gắn với nơi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu giữ nhiều hiện vật, tài liệu về cuộc đời của Người. Với các gia đình có trẻ nhỏ, đây là chuyến đi mang ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng nhưng sâu sắc trong dịp Quốc khánh.