Tin nóng về tuyến đường sắt cao tốc 5,3 tỷ USD của VinSpeed

Thông tin trên Báo Lao động, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn tham gia ý kiến thẩm định lần thứ hai đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh.

Văn bản được gửi tới UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm phản hồi công văn ngày 31/12/2025 về việc lấy ý kiến các địa phương liên quan, trên cơ sở hồ sơ dự án đã được bổ sung và hoàn thiện theo góp ý của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố.



Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ theo các ý kiến góp ý tại công văn ngày 28/11/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh cùng các ý kiến của các sở, ngành trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.



UBND tỉnh Bắc Ninh thống nhất về chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh và để UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sau khi nhà đầu tư đã tiếp thu, chỉnh sửa đầy đủ các yêu cầu thẩm định, bảo đảm hoàn thiện hồ sơ theo quy định.



Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Bắc Ninh trong quá trình cung cấp tài liệu phục vụ điều chỉnh các quy hoạch có liên quan trên địa bàn tỉnh.



VinSpeed là doanh nghiệp do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 5/2025, vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy, toa xe… Sau 7 tháng với nhiều lần mở rộng quy mô vốn, vốn điều lệ của VinSpeed đã tăng gấp 7,5 lần.

Công ty đang đề xuất triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh.



Theo hồ sơ gửi thẩm định, dự án có chiều dài khoảng 120 km, đi qua 22 xã, phường thuộc 4 địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến có khổ 1.435 mm và vận hành bằng hệ thống điện khí hóa.



Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 138.930 tỷ đồng, tương đương gần 5,3 tỷ USD theo tỷ giá Vietcombank ngày 31/10/2025. VinSpeed đề xuất thời gian thi công trong 24 tháng, từ quý IV/2025 đến quý IV/2027. Dự án có thể chạy thử vào cuối năm 2027 và đưa vào khai thác thương mại từ quý I/2028.

Ngoài ra, VinSpeed đã động thổ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ vào ngày 19/12/2025 nối trực tiếp trung tâm thành TPHCM với Cần Giờ. Dự án có chiều dài tuyến chính hơn 54km, tốc độ thiết kế 350km/h với 6 đoàn tàu hoạt động thường xuyên và 1 đoàn tàu dự phòng, tổng cộng 56 toa. Thời gian vận hành hàng ngày từ 6h đến 23h, tần suất 20 phút mỗi chuyến; mỗi giờ có 3 đôi tàu chạy theo hai chiều. Thời gian di chuyển toàn tuyến khoảng 13 phút. Dự kiến, dự án sẽ vận hành thương mại vào khoảng quý IV/2028.



Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.430 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 12.784 tỷ đồng do ngân sách nhà nước bố trí, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2028.﻿