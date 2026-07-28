Tổng hợp tin tức thế giới ngày 28/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về đàm phán Mỹ - Iran, thương mại Mỹ - Trung, quốc phòng Ấn Độ và quan hệ Nga - Armenia.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 28/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran đang có “các cuộc đàm phán tích cực” nhưng cảnh báo sẽ nối lại không kích nếu ngoại giao thất bại; Trung Quốc phản ứng trước các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới của Mỹ; Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn tầm xa thuộc dự án Kusha; Nga và Armenia thảo luận về quan hệ song phương cùng vấn đề Armenia gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Mỹ và Iran đang “đàm phán tích cực”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran đang tiến hành “các cuộc đàm phán tích cực” và vẫn còn cơ hội đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cảnh báo Mỹ sẽ nối lại các cuộc không kích nếu tiến trình đàm phán không mang lại kết quả.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Trump, việc Mỹ tạm dừng chiến dịch không kích kéo dài hai tuần nhằm tạo thêm không gian cho ngoại giao, trong khi Iran cũng cho biết các bên vẫn đang trao đổi thông điệp thông qua các kênh trung gian.

Dù vậy, căng thẳng vẫn tiếp diễn khi Iran cáo buộc Mỹ tìm cách áp đặt phong tỏa hàng hải trái phép tại eo biển Hormuz, còn Ả-rập Xê-út cho biết đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu dầu mỏ.

Trung Quốc phản ứng

Bộ Thương mại Trung Quốc tiếp tục phản đối các biện pháp thuế quan và trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào doanh nghiệp nước này, cho rằng Washington đang chính trị hóa các vấn đề công nghệ và thương mại.

Bộ Thương mại Trung Quốc. (Ảnh: VCG)

Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc “đánh cắp sở hữu trí tuệ” và cho rằng đổi mới công nghệ không phải là độc quyền của bất kỳ quốc gia nào.

Trung Quốc cũng phản ứng trước quyết định của Mỹ áp thuế bổ sung 12,5% đối với hàng hóa Trung Quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra Mục 301, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp và kêu gọi Washington tăng cường đối thoại.

Ấn Độ tiến gần mục tiêu tự chủ hệ thống phòng không tầm xa

Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn đất đối không tầm xa thuộc dự án Kusha, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình phát triển hệ thống phòng không nội địa.

Tên lửa Prithvi được phóng thử tại Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo New Delhi, tên lửa đã đánh chặn thành công mục tiêu mô phỏng bay ở tốc độ cao và độ cao lớn, hoàn thành các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

Dự án Kusha gồm ba phiên bản tên lửa với tầm bắn từ khoảng 150 km đến 400 km, được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực phòng không nhiều lớp và giảm dần sự phụ thuộc của Ấn Độ vào các hệ thống nhập khẩu.

Nga, Armenia thảo luận

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã điện đàm để trao đổi về quan hệ song phương cũng như vấn đề Armenia gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo Điện Kremlin, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm tổ chức trưng cầu ý dân tại Armenia về việc gia nhập EU hay tiếp tục là thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Trong khi đó, Thủ tướng Pashinyan đề nghị giải quyết các vướng mắc trong quan hệ kinh tế song phương, đặc biệt là những hạn chế đối với hàng hóa xuất khẩu của Armenia sang Nga, đồng thời khẳng định Yerevan sẵn sàng đối thoại trên cơ sở quan hệ đối tác và hữu nghị.



