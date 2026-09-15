Tin nóng thế giới hôm nay 15/9: NATO bắn hạ UAV gần biên giới Nga

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 15/9, cập nhật diễn biến đáng chú ý về căng thẳng Nga - NATO, Houthi, ô nhiễm không khí Singapore và quy định siết thị thực tại Mỹ.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 15/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến những diễn biến mới liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, việc máy bay chiến đấu NATO bắn hạ UAV chưa xác định tại Lithuania, Mỹ tiến hành đối thoại trực tiếp với Houthi và tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Singapore.

NATO bắn hạ UAV gần biên giới Nga

Ngày 15/9, giới chức Lithuania cho biết máy bay chiến đấu NATO bắn hạ máy bay không người lái (UAV) chưa xác định xâm nhập không phận nước này, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO liên quan đến xung đột Nga-Ukraine tiếp tục gia tăng.

Theo ông Vilmantas Vitkauskas, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Lithuania, UAV xâm nhập không phận ngay sau nửa đêm và bị bắn hạ khoảng 30 phút sau đó tại khu vực nông thôn gần làng Pratkunai, phía Tây thủ đô Vilnius.

(Ảnh minh hoạ)

“Các đội công tác được triển khai để xác định loại UAV, các thông số kỹ thuật và mục tiêu mà nó hướng tới”, ông Vitkauskas nói.

Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cảm ơn NATO vì phản ứng nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh khả năng sẵn sàng của liên minh có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực trong bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng hoạt động quân sự tại Ukraine.

Đây được cho là lần đầu tiên UAV bị bắn hạ trên không phận Lithuania. Trước đó, số UAV của Ukraine từng bay chệch vào không phận các nước Baltic trong các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Nga và NATO từng đưa ra những cáo buộc liên quan đến việc UAV xâm phạm không phận. Moskva bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga đưa UAV vào không phận các quốc gia thành viên NATO.

Mỹ đối thoại trực tiếp với lực lượng Houthi tại Yemen

Ngày 14/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington đang tiến hành các cuộc đối thoại trực tiếp với lực lượng Houthi tại Yemen, trong bối cảnh giao tranh và các cuộc tấn công tại khu vực tiếp tục leo thang.

Ông Vance khẳng định Mỹ tự tin đang kiểm soát tình hình và sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến nhằm bảo đảm lợi ích của Washington. Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết chính quyền duy trì liên lạc thường xuyên với UAE, Ả Rập Xê Út và các bên khác bị ảnh hưởng bởi tình hình khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

Thông tin trên được đưa ra trong lúc Houthi và các lực lượng liên quan tiếp tục giao tranh. Houthi ngày 14/9 cho biết Ả Rập Xê Út thực hiện 54 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng này tại miền Tây Yemen trong vòng 24 giờ.

Động thái của Ả Rập Xê Út diễn ra sau khi Houthi phóng hàng chục UAV và tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự của nước này. Các cuộc tấn công buộc lực lượng phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út phát cảnh báo tại số thành phố phía Nam như Khamis Mushait và Abha.

Các quan chức Yemen và thành viên Houthi cũng cho biết lực lượng này kiểm soát hai hòn đảo Hanish Lớn và Hanish Nhỏ ở phía Nam Biển Đỏ.

Ô nhiễm nghiêm trọng ở Singapore

Sáng 15/9, chất lượng không khí tại Singapore đồng loạt rơi vào mức có hại cho sức khỏe trên cả 5 khu vực của đảo quốc, trong bối cảnh khói mù xuyên biên giới từ Indonesia tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực.

Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA), chỉ số tiêu chuẩn chất ô nhiễm (PSI) trong 24 giờ tại toàn bộ các khu vực đều nằm trong khoảng 101-200, mức được xác định là không lành mạnh. Chỉ số PSI tại khu vực miền Trung từng lên tới 154 vào khoảng 6h sáng.

Khói mù khiến chất lượng không khí tại Singapore suy giảm nghiêm trọng. (Ảnh: AsiaOne/Jasper Lim)

Tình trạng ô nhiễm bắt đầu diễn biến xấu từ đêm 14/9 khi khu vực phía Nam vượt ngưỡng an toàn. Đến sáng 15/9, PSI tại các khu vực Đông, Tây, Nam và Bắc dao động trong khoảng 104-128. Đến khoảng 9h, chỉ số tại toàn đảo vẫn ở mức không lành mạnh, từ 103-148.

Nguyên nhân được xác định là các dải khói từ những đám cháy rừng tại Kalimantan và phía Nam đảo Sumatra của Indonesia theo gió mùa Đông Nam và Đông Đông Nam tràn sang Singapore. Đây là lần đầu kể từ tháng 10/2023 Singapore ghi nhận PSI ở mức nguy hại do khói mù xuyên biên giới.

Thẩm phán Mỹ hoãn quy định siết thị thực cho sinh viên

Ngày 14/9, Thẩm phán liên bang Mỹ Dennis Saylor ra lệnh hoãn thực thi quy định mới của Bộ An ninh Nội địa (DHS) nhằm siết thời hạn lưu trú đối với sinh viên và nhà báo nước ngoài. Lệnh đình chỉ được đưa ra chỉ ngày trước khi quy định dự kiến có hiệu lực.

Theo quy định mới, sinh viên quốc tế chỉ được cấp thị thực tối đa 4 năm và phải xin gia hạn sau đó, thay vì được ở lại Mỹ trong suốt thời gian học như trước. Nhà báo nước ngoài cũng chỉ được lưu trú 240 ngày và có thể xin gia hạn với thời hạn tương tự. Riêng nhà báo Trung Quốc chỉ được lưu trú 90 ngày mỗi lần.

Liên minh các công đoàn đại diện cho các trường đại học, giáo viên và nhà báo khởi kiện nhằm phản đối những quy định mới. Thẩm phán Saylor chưa đưa ra phán quyết về nội dung vụ kiện và ấn định phiên xét xử tiếp theo vào ngày 2/10.

Trong bản ghi nhớ kèm theo lệnh đình chỉ, thẩm phán Mỹ bày tỏ hoài nghi về những hạn chế mới đối với sinh viên và nhà báo nước ngoài. Ông cho rằng hệ thống hiện tại tạo điều kiện để hàng chục triệu sinh viên quốc tế đến Mỹ, đóng góp cho nghiên cứu khoa học, y tế, công nghệ và tăng trưởng kinh tế.



