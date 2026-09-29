Tin nhắn của cô giáo đề xuất cắt bữa phụ vì con không chịu ăn khiến hội mẹ bỉm tranh luận không ngừng nghỉ

Nhưng không ép ăn trưa là một chuyện, còn không cho ăn bữa phụ để bé đói là câu chuyện khác.

Một bà mẹ chia sẻ ảnh chụp tin nhắn của cô giáo và hỏi các phụ huynh: “Cô giáo nhắn thế này, các mẹ thấy cô đúng hay cô quá tay?”. Điều khiến chị băn khoăn là đề nghị không cho con ăn bù phần bánh buổi chiều sau khi bé từ chối bữa trưa ở lớp.

Trong tin nhắn gửi lúc 19 giờ, cô giáo cho biết mấy hôm nay bé không chịu ăn trưa, chỉ chờ về nhà ăn bánh sữa. Cô xin phép gia đình không ép bé ăn trưa, đồng thời không cho bé ăn phần bánh chiều, với hy vọng bé sẽ đói và ăn bữa sau tốt hơn. Cô cũng đề nghị gia đình hạn chế cho con ăn vặt buổi tối, cho rằng bé “có thể hơi đói một chút nhưng sẽ quen dần”.

Tin nhắn cho thấy cô giáo đang trao đổi và xin ý kiến phụ huynh về một cách xử lý, chứ chưa cho thấy bé đã bị cắt bữa chiều. Dù vậy, việc để một đứa trẻ không ăn trưa rồi tiếp tục bỏ bữa phụ là điều dễ khiến cha mẹ lo lắng.

Không ép con ăn là hợp lý, nhưng bỏ luôn bữa phụ thì cần cân nhắc

Có thể hiểu điều cô giáo muốn giải quyết: nếu bé không ăn cơm ở lớp nhưng về nhà lại được ăn bánh sữa, thói quen bỏ bữa trưa có thể tiếp diễn. Việc cô báo cho gia đình thay vì tự xử lý cũng cho thấy cô muốn hai bên phối hợp.

Phần “không ép con ăn” là một hướng tiếp cận hợp lý. Khi trẻ từ chối thức ăn, người lớn có thể động viên, tìm hiểu nguyên nhân và tiếp tục tạo cơ hội cho trẻ thử món ăn, thay vì biến bữa cơm thành cuộc giằng co. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người chăm sóc khuyến khích trẻ ăn một cách kiên nhẫn, không ép buộc; khi trẻ từ chối, có thể thử cách chế biến hoặc kết hợp thực phẩm khác.

Nhưng không ép ăn trưa là một chuyện, còn không cho ăn bữa phụ để bé đói là câu chuyện khác. Nếu bé thực sự không ăn gì vào buổi trưa, phần bánh chiều không đơn thuần là món thưởng cho việc ăn ngoan. Đó còn là một lần được ăn trong lịch sinh hoạt ở lớp. Các hướng dẫn về dinh dưỡng trẻ nhỏ nhấn mạnh việc duy trì giờ ăn chính và bữa phụ đều đặn, đồng thời quan sát tín hiệu đói, no của trẻ.

Chúng ta cũng chưa biết bé bao nhiêu tuổi, bữa sáng ăn lúc nào, ở lớp có uống sữa hay ăn món khác không, và tình trạng bỏ bữa trưa kéo dài đến mức nào. Chừng ấy thông tin chưa đủ để kết luận cô giáo đã “quá tay” hay bé chắc chắn sẽ phải nhịn đói cả chiều. Nhưng cũng chưa đủ để yên tâm áp dụng ngay cách cắt bữa phụ.

Trước khi tìm cách để con đói, hãy tìm hiểu vì sao con không ăn

Một đứa trẻ bỏ bữa trưa có thể vì không thích món ăn, chưa quen giờ ăn ở lớp, ăn sáng quá muộn, mệt trong người hoặc đang gặp khó khăn khi ăn. Cha mẹ và cô giáo có thể bắt đầu từ những điều rất cụ thể: bé từ chối tất cả các món hay chỉ một vài món? Bé có ngồi ăn cùng các bạn không? Khi được mời ăn, con nói gì hoặc có biểu hiện khó chịu nào không?

Từ đó, hai bên có thể thống nhất một cách làm nhẹ nhàng hơn: vẫn mời bé ăn bữa trưa, cho bé thử lượng nhỏ, không ép; giữ bữa phụ theo lịch và trao đổi lại cuối ngày xem bé đã ăn những gì. Ở nhà, cha mẹ cũng có thể xem lại thời điểm và lượng bánh sữa buổi tối để món ăn vặt không lấn vào bữa chính hôm sau. Việc duy trì lịch ăn rõ ràng, tạo lựa chọn lành mạnh và để trẻ quyết định ăn bao nhiêu trong phần được đưa ra phù hợp với gợi ý của Hội Nhi khoa Mỹ.

Nỗi xót con của người mẹ trong câu chuyện là dễ hiểu. Còn mong muốn giúp bé ăn trưa tốt hơn của cô giáo cũng là điều đáng ghi nhận. Theo tôi, điểm cần điều chỉnh nằm ở cách thực hiện: đừng vội lấy cơn đói làm biện pháp sửa thói quen khi chưa hiểu vì sao bé bỏ bữa. Một tin nhắn trao đổi thêm về những gì con thực sự ăn được trong ngày sẽ hữu ích hơn nhiều cho cả cô giáo, phụ huynh và chính em bé.