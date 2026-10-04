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Tin mới vụ nữ tử tù Mỹ tiêm hai liều thuốc độc vẫn sống

Minh Hạnh
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Người đứng đầu Sở Cải huấn Tennessee sẽ từ chức sau vụ nữ tử tù Christa Pike vẫn sống dù đã thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.

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Nữ tử tù Christa Pike. (Ảnh: Reuters)

Trong một văn bản nộp lên tòa án, các luật sư của Pike cho biết vụ hành quyết bất thành hôm 30/9 đã khiến bà rơi vào tình trạng bất tỉnh, phải đặt ống nội khí quản và thở máy. Đây là lần thứ hai trong năm nay tiểu bang thi hành án tử bất thành, buộc Thống đốc Tennessee Bill Lee phải tạm dừng các nỗ lực thi hành án tử hình trong thời gian còn lại của năm 2026.

Ngày 3/10, ông Lee thông báo rằng ông Frank Strada đã từ chức Giám đốc Sở Cải huấn và sẽ rời khỏi vị trí này trong tháng 10. Thống đốc Lee cũng đã ra lệnh tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về vụ hành quyết tại Nhà tù Riverbend ở Nashville, thủ phủ của tiểu bang.

Trong một tuyên bố riêng, ông Strada cho biết mặc dù tin rằng nhân viên thuộc cơ quan của mình đã tuân thủ đúng quy trình, nhưng việc “rút lui là vì lợi ích cao nhất của người dân Tennessee trong khi quá trình đánh giá độc lập đang được tiến hành”.

Các luật sư của bà Pike cáo buộc giới chức Sở Cải huấn đã phớt lờ những cảnh báo trước đó từ bác sĩ của bà. Theo đó, tình trạng tĩnh mạch nhỏ cùng chứng rối loạn máu sẽ khiến việc đặt đường truyền tĩnh mạch để tiêm thuốc ở bà Pike trở nên đặc biệt khó khăn.

Bà Pike (50 tuổi) đã bị kết án giết người cấp độ một cách đây ba thập kỷ vì vai trò của mình trong vụ tra tấn và sát hại Colleen Slemmer (19 tuổi) vào năm 1995, khi Pike mới 18 tuổi.

Các luật sư cho biết hôm 2/10, rằng các bác sĩ đang nỗ lực cứu mạng bà Pike và đào thải thuốc độc pentobarbital khỏi cơ thể bà.

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