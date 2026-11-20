Theo dự báo, từ ngày 22/11, Bắc Bộ chỉ còn rét về đêm và sáng, ban ngày trời nắng ấm trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (20/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ gây mưa to tại khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Ảnh minh họa (Nguồn: VTV).

Tại khu vực Bắc Bộ, trong ngày mai (21/11), trời vẫn nhiều mây và rét, nhiệt độ dao động từ 17 - 21 độ. Đến Chủ nhật, trời nắng ấm trở lại, chỉ còn rét về đêm và sáng, nhiệt độ khoảng 24-25 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 20 và ngày 21/11

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 14-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 13-21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 9-22 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; Phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 15-22 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-31 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.