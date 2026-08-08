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Tin mới nhất về đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc

Duy Anh
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Theo dự báo, từ mai, Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng và tiếp tục nắng nóng gay gắt từ ngày 10/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/8), khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.

Đến ngày 10/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La), khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C.

Từ ngày 14-15/8 nắng nóng có khả năng dịu dần ở khu vực Bắc Bộ, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài.

Tin mới nhất về đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc - Ảnh 1.

Từ mai, Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng mới (Ảnh: Báo Tin tức).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 8 và và ngày 9/8

Thời tiết Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

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