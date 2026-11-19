Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay, Trung Bộ sẽ đón một đợt mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (19/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ đã có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Đêm nay và ngày 20/11 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ.

Ảnh: Như Hoàn.

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm 19/11 đến hết ngày 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/11

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa. Nhiệt độ từ 16-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 13-21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 12-21 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-31 độ.

Nam Bộ hiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.