Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày liên tiếp ở miền Bắc

Theo dự báo, khoảng đêm 30/9, sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C.

Miền Bắc bắt đầu có mưa, nhiệt độ giảm từ ngày nào?

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết tháng 9, rãnh áp thấp tiếp tục chi phối thời tiết nên khu vực Bắc Bộ duy trì tình trạng ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, cục bộ có nơi nắng nóng.

Tuy nhiên, khoảng tối 30/9, một khối không khí lạnh sẽ di chuyển xuống miền Bắc nước ta.

Đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, làm nền nhiệt giảm khoảng 3-4 độ so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất miền Bắc giảm xuống còn 30-32 độ, trời chuyển mát, riêng khu vực vùng núi cao có thể se lạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 20 độ.

Cùng với nền nhiệt giảm, từ khoảng đêm 30/9, miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày mưa dông rải rác.

Dự báo thời tiết tại Hà Nội trong 10 ngày tới (Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia).



Cụ thể, theo dự báo 10 ngày của cơ quan khí tượng, vào ngày 1/10, nhiệt độ tại miền Bắc có thể dao động từ 25-31 độ C.

Trong hai ngày 2-3/10, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ phổ biến 25-32 độ C.

Đến ngày 4/10, khu vực này tiếp tục có mưa, mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C và cao nhất khoảng 31 độ C.

Chuyên gia nhận định về diễn biến thời tiết từ nay đến cuối năm 2026

Mới đây, bà Tạ Thị Hồng An, Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia đã cung cấp những nhận định về xu thế khí hậu từ nay đến cuối năm 2026.

Bà Tạ Thị Hồng An, Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cung cấp những nhận định về xu thế khí hậu từ nay đến cuối năm 2026 (Nguồn: Cục khí tượng thủy văn).

Theo dự báo, trong giai đoạn từ nay cho đến hết năm 2026, El Nino gần như chắc chắn tiếp tục duy trì với cường độ rất mạnh và có khả năng sẽ đạt mức cực đại. Sau đó, sang những tháng đầu năm 2027 (tức là tháng 1 đến tháng 3), nhiều khả năng El Nino vẫn duy trì ở cường độ rất mạnh, mặc dù xác suất và cường độ có xu hướng giảm dần.

Với diễn biến El Nino như vậy, tình hình khí hậu tại Việt Nam trong giai đoạn từ nay cho đến những tháng đầu năm 2027 sẽ có những diễn biến như sau:

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ nay đến cuối năm 2026 có khả năng sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Ngoài ra, El Nino rất mạnh có thể gây ra sự thiếu hụt mưa trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2026, rõ nhất tại các khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, với mức thiếu hụt phổ biến khoảng 20 - 40%. Ngoài ra, mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm.

Sang đến các tháng đầu năm 2027, với tình trạng ít mưa, nắng nóng có thể đến sớm ở các tỉnh phía nam sẽ dẫn đến nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn ở mức rất cao.