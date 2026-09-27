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Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, mưa to nhiều ngày liên tiếp

Duy Anh
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Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ đêm 30/9 đến ngày 4/10, Bắc Bộ khả năng sẽ đón một đợt mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm do tác động của không khí lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày cuối tháng 9, thời tiết Bắc Bộ duy trì tình trạng ít mưa, ban ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Từ khoảng đêm 30/9 và ngày 1/10, gió mùa Đông Bắc được dự báo có khả năng tăng cường xuống miền Bắc mây mưa dông, nhiệt độ giảm.

Theo dự báo 10 ngày của cơ quan khí tượng, vào ngày 1/10, nhiệt độ tại miền Bắc có thể dao động từ 25-31 độ C. Trong hai ngày 2-3/10, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ phổ biến 25-32 độ C. Đến ngày 4/10, khu vực tiếp tục có mưa, mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C và cao nhất khoảng 31 độ C.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Lao động).

Trao đổi với tờ Sức khỏe và Đời sống, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, trong khi miền Bắc chuyển sang chuỗi ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung Bộ và Nam Bộ sẽ chuyển sang giai đoạn giảm mưa, mưa ít hơn so với tuần vừa qua.

Tại Trung Bộ, từ nay đến ngày 20/10 có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15-30%. Tuy nhiên, khu vực này vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 ngày 28/9

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Bắt giữ Phan Đoàn Kiều Trúc cùng một cô gái trẻ
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