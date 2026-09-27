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Tất cả người dân có tài khoản VNeID cần kiểm tra ngay số điện thoại trước ngày 28/9

Duy Anh
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Người dân cần kiểm tra số điện thoại đang đăng ký tài khoản VNeID; bảo đảm số điện thoại đăng ký là số điện thoại chính chủ của người đang sử dụng tài khoản.

Ngày 13/8 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 320 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69 về định danh và xác thực điện tử.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, trong đó bổ sung quy định liên quan đến việc tự động khóa tài khoản định danh điện tử.

Tất cả người dân có tài khoản VNeID cần kiểm tra ngay số điện thoại trước ngày 28/9 - Ảnh 1.

Cơ quan Công an thực hiện cập nhật tài khoản định danh điện tử cho công dân (Ảnh: Công an An Giang).

Theo quy định mới, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản của công dân khi số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ.

Quy định nhằm bảo đảm tài khoản định danh điện tử được liên kết với đúng số thuê bao của người sử dụng, góp phần nâng cao tính chính xác, an toàn và bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên VNeID.

Để bảo đảm việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID an toàn, liên tục, không bị gián đoạn, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh khuyến cáo người dân:

Kiểm tra số điện thoại đang đăng ký tài khoản VNeID; bảo đảm số điện thoại đăng ký là số điện thoại chính chủ của người đang sử dụng tài khoản.

Trường hợp có nhu cầu thay đổi số điện thoại, nếu vẫn nhận được tin nhắn (mã OTP) qua số điện thoại cũ, người dân có thể tự thực hiện trên ứng dụng VNeID theo các bước: đăng nhập ứng dụng, chọn Cài đặt, chọn Thay đổi số điện thoại và thực hiện theo hướng dẫn.

Tất cả người dân có tài khoản VNeID cần kiểm tra ngay số điện thoại trước ngày 28/9 - Ảnh 2.

Màn hình chức năng thay đổi số điện thoại trên ứng dụng VNeID (Ảnh: Công an An Giang).

Nếu không còn nhận được tin nhắn (mã OTP) qua số điện thoại cũ, người dân cần đến Công an cấp xã để được hướng dẫn cập nhật tài khoản định danh điện tử.

Trường hợp số điện thoại đang sử dụng chưa được đăng ký chính chủ, người dân cần khẩn trương liên hệ nhà mạng để được hướng dẫn cập nhật thông tin thuê bao.

Tất cả người dân có tài khoản VNeID cần kiểm tra ngay số điện thoại trước ngày 28/9 - Ảnh 3.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Người dân cần chủ động rà soát thông tin ngay từ hôm nay, bảo đảm số điện thoại đăng ký tài khoản VNeID là thuê bao chính chủ, góp phần duy trì việc sử dụng tài khoản an toàn, liên tục và đúng quy định. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, người dân liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Công an đang điều tra giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng chuyển qua 13 tài khoản ngân hàng khác nhau


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