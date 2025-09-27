Tin mới nhất về cơn bão số 10: Miền Bắc, miền Trung sẽ có mưa to, gió mạnh đến mức nào?

Sức gió có thể đánh đắm tàu trọng tải lớn

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng sáng mai 28/9 bão số 10 sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung. Khoảng tối đến đêm ngày 28/9 đi vào đất liền khu vực Nghệ An - bắc Quảng Trị.

Hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển phía đông bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa - TP.Huế.

Đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền có khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 (Kajiki) năm 2025 đổ bộ vào Hà Tĩnh (bão số 5 gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12 ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 10 vào chiều 27/9 (Ảnh: NCHMF).

Từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14. Sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ nam Quảng Trị đến TP.Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ đêm ngày 27/9 - 30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Trung tâm dự báo bão quốc tế dự báo thời điểm bão đổ bộ

Nhận định chung của các trung tâm dự báo bão quốc tế là bão sẽ đi dọc ven biển miền Trung, sau đó sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Trị, thời gian đổ bộ khoảng đêm 28/9, tuy nhiên cường độ của bão khi ảnh hưởng có sự khác biệt.

Dự báo của Trung tâm khí tượng Nhật Bản và khí tượng Trung Quốc: Đêm 28/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Nghệ An - bắc Quảng Trị, cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo của khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc): Đêm 28/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị, cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo của hải quân Mỹ: Đêm 28/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Trị, cường độ cấp 13 (tuy nhiên gió của Mỹ là gió đo 1 phút, nên cấp 13 tương đương cấp 12 của thang gió Việt Nam, giật cấp 15).

Nhận định dự báo bằng công nghệ mới AI (phối hợp với Weather New và Google): Đêm 28/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị, cường độ cấp 10-12, giật cấp 14.