Bắt, khám xét nơi ở của Phạm Văn Công sinh năm 1996

Duy Anh (tổng hợp) |

Phạm Văn Công được xác định là đối tượng cầm đầu ổ nhóm làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vừa bị triệt phá.

Bắt, khám xét nơi ở của Phạm Văn Công sinh năm 1996- Ảnh 1.

Ngày 26/9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã bắt gọn cả ổ nhóm làm giả hàng chục ngàn Bằng tốt nghiệp THPT; đại học; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép lái xe các loại đồng thời bắt giữ Phạm Văn Công (SN 1996, trú tại tỉnh Ninh Bình - đối tượng cầm đầu) (Ảnh: Báo Quảng Trị).

Bắt, khám xét nơi ở của Phạm Văn Công sinh năm 1996- Ảnh 2.

Ban chuyên án đồng loạt bắt giữ các đối tượng gồm: Phạm Văn Hùng và Đặng Duy Tuấn là 2 đối tượng chuyên chỉnh sửa tài liệu giả; Trần Văn Đạt là đối tượng nhận nhiệm vụ làm quảng cáo, tìm kiếm thị trường tiêu thụ; Nguyễn Văn Tình là mắt xích chuyên in ấn, ký giả, phát hành bằng, chứng chỉ giả và gửi đến người mua; Trần Xuân Tuấn chuyên chỉnh sửa tài liệu giả và đặt hàng… (Ảnh: Báo Quảng Trị).

Bắt, khám xét nơi ở của Phạm Văn Công sinh năm 1996- Ảnh 3.

Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Tình bị bắt giữ khi đang chuẩn bị chuyển bán hàng ngàn giấy tờ giả cho người mua qua mạng xã hội (Ảnh: Báo Quảng Trị).

Bắt, khám xét nơi ở của Phạm Văn Công sinh năm 1996- Ảnh 4.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng đánh án thu giữ 11 điện thoại di động, thiết bị in màu, máy ép plastic, 7 màn hình máy tính, 6 CPU, nhiều ổ cứng ngoài, nhiều bộ kết nối internet, hàng chục nghìn thẻ, phôi, tem dán để in, dán làm các chứng chỉ, văn bằng giả... (Ảnh: Công an nhân dân).

Bắt, khám xét nơi ở của Phạm Văn Công sinh năm 1996- Ảnh 5.

Một giấy tờ chứng chỉ liên quan đến ngành y các đối tượng làm giả chuẩn bị bán người mua qua mạng xã hội (Ảnh: Công an nhân dân).

Trung tá Trà Đình Nam - Phó Đội trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ trên tờ Công an nhân dân: Anh em cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án mừng nhất là triệt phá được toàn bộ đường dây, thu giữ số lượng lớn tang vật, bắt gọn được tất cả các đối tượng trong đường dây.

Bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức làm giả các tài liệu theo đơn đặt hàng của người có nhu cầu trên mạng xã hội, qua đó các đối tượng đã làm giả hàng chục nghìn các loại giấy tờ như: Giấy phép lái xe các loại, bằng tốt nghiệp THPT, Đại học, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

