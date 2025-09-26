Dự kiến bảng lương mới của giáo viên tiểu học

Bộ GDĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập, trong đó quy định về bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên tiểu học.

Thông tư này quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư này áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này không áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Theo đó, bảng lương mới của giáo viên tiểu học theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Với giáo viên tiểu học, hệ số lương xếp theo chức danh nghề nghiệp thấp nhất là 2,34 và cao nhất là 7,55. Riêng giáo viên tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn có hệ số lương dao động 1,86 - 4.06 (Ảnh được hỗ trợ bởi AI).

Trao đổi với báo VnExpress, đại diện Cục Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói rằng, dự thảo Thông tư mới để xác định giáo viên thuộc ngạch, bậc nào. Còn ngoài tiền lương theo quy định chung, họ sẽ có thêm phụ cấp và "hệ số đặc thù" để đảm bảo nguyên tắc lương nhà giáo "cao nhất". Bộ đang tham mưu Nghị định Chính phủ về việc này.

Trước đó, báo CAND thuật lời Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng. Theo đó, mức tăng ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể lên tới 5-7 triệu đồng/người/tháng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương, chưa tính với các loại phụ cấp khác.