Tin mới nhất cho tất cả người dân sở hữu xe xăng ở Hà Nội

Hà Nội chưa xem xét cấm xe xăng vào Vành đai 1

Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội diễn ra sáng ngày 11/5/2026, thành phố thông báo chưa xem xét thông qua Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1".

VTC News dẫn lời Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, ông Trần Thế Cương, cho biết lý do trì hoãn là do dự thảo Nghị quyết chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thông tin hồ sơ theo quy định. Mặc dù vậy, đây là nội dung trọng điểm được Thành ủy đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sớm hoàn thiện để trình HĐND thông qua trong thời gian tới.

Tuy nhiên, lộ trình hạn chế xe xăng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vẫn sẽ được triển khai thí điểm theo kế hoạch từ tháng 7 tới, theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết trên báo Tiền Phong.

Đại diện Sở nhấn mạnh, thành phố đang rất cẩn trọng trong việc triển khai để không gây xáo trộn đời sống của người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế. Các giải pháp mở rộng sẽ chỉ được thực hiện khi hạ tầng giao thông kết nối được bố trí đầy đủ.

Trước đó, theo tờ trình của UBND thành phố, lộ trình xanh hóa giao thông trung tâm dự kiến chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (Từ 01/7 đến 31/12/2026): Thí điểm tại phường Hoàn Kiếm

Khu vực Hà Nội dự kiến triển khai vùng phát thải thấp từ ngày 1/7

Giai đoạn 2 (Trong năm 2027): Mở rộng phạm vi

Khu vực thí điểm sẽ được mở rộng ra phường Cửa Nam và toàn bộ phường Hoàn Kiếm. Vùng lõi bao quát 14 tuyến phố huyết mạch như Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Lê Duẩn...

Giai đoạn 3 (2028 - 2029): Phủ sóng toàn bộ Vành đai 1

Triển khai vùng phát thải thấp trên diện rộng tại 9 phường nằm trong giới hạn của các trục đường: Đê La Thành, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân và hệ thống đường ven sông Hồng, hồ Tây.

Chính sách hỗ trợ của Hà Nội khi người dân đổi xe xăng sang xe điện

Theo Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề xuất hỗ trợ tài chính cho các cá nhân thường trú hoặc tạm trú liên tục tại Thủ đô từ 2 năm trở lên.

Đối tượng thụ hưởng là chủ sở hữu xe máy dùng nhiên liệu hóa thạch (đã đăng ký trước khi Nghị quyết ban hành), khi thực hiện chuyển đổi sang xe điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Cụ thể: