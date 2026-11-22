Đây là hợp đồng có giá trị lớn nhất từ trước đến nay mà một liên danh có doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia giành được trong lĩnh vực đường sắt.

Theo thông báo ngày 22/11 của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT), một liên danh quốc tế có sự tham gia của các doanh nghiệp nước này đã giành được hợp đồng nghiên cứu khả thi và thiết kế cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam của Việt Nam. Hợp đồng có giá trị khoảng 560 tỷ won, tương đương hơn 10.700 tỷ đồng (khoảng 420 triệu USD), với thời gian thực hiện dự kiến 30 tháng.

Liên danh gồm Tổng công ty Đường sắt quốc gia Hàn Quốc (Korea National Railway), hai doanh nghiệp tư vấn kỹ thuật Sambo và Yooshin của Hàn Quốc, tập đoàn tư vấn thiết kế SYSTRA của Pháp và Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) của Việt Nam.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đây là hợp đồng có giá trị lớn nhất từ trước đến nay mà một liên danh có doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia giành được trong lĩnh vực đường sắt. Trong thời gian 30 tháng, liên danh dự kiến dành 18 tháng cho công tác nghiên cứu khả thi và 12 tháng tiếp theo để triển khai thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED).

Trước đó, vào đầu tháng 11/2026, Ban Quản lý dự án Thăng Long thuộc Bộ Xây dựng đã tổ chức mở thầu gói TV-02 thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, với giá gói thầu hơn 10.782 tỷ đồng. Theo thông tin công bố tại thời điểm mở thầu, chỉ có một liên danh tham dự.

Phạm vi công việc của gói thầu bao gồm khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể, lập hồ sơ mời thầu các gói xây lắp và thực hiện khảo sát phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Riêng diện tích đất dự kiến phải khảo sát phục vụ giải phóng mặt bằng lên tới hơn 10.000ha, trải dài qua nhiều địa phương dọc tuyến đường sắt.

Gói tư vấn được đánh giá có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp do liên quan đến hệ thống đường sắt tốc độ cao, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu về kết nối hạ tầng, điều kiện địa chất và tổ chức thi công trên toàn tuyến.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 11/2024, với tổng chiều dài khoảng 1.541km, kết nối Hà Nội và TP.HCM. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD, đưa công trình này trở thành một trong những dự án hạ tầng có quy mô vốn lớn nhất từng được triển khai tại Việt Nam.

Tuyến đường sắt được định hướng thiết kế với tốc độ 350km/h, phục vụ chủ yếu vận tải hành khách, đồng thời có khả năng đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa trong trường hợp cần thiết. Theo kế hoạch, công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cũng như các hoạt động chuẩn bị khởi công dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn quý IV/2026 đến quý IV/2028. Mục tiêu cơ bản hoàn thành toàn bộ tuyến đường sắt vào năm 2035.