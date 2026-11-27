Một người phụ nữ ở xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, bị xử phạt 12,5 triệu đồng sau khi đăng tải bài viết và livestream trên Facebook về việc con gái bị người lạ dụ dỗ lên xe.

Ngày 25/11/2026, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết cùng video livestream phản ánh nghi vấn người lạ dụ dỗ học sinh tại Trường Tiểu học Tam Dương I, phân hiệu Đạo Tú. Thông tin nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều phụ huynh và người dân trên địa bàn lo lắng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Dương đã khẩn trương tiến hành xác minh.

Kết quả làm rõ cho thấy, nội dung bài viết và video livestream do chị Đ.L.M đăng tải bắt nguồn từ câu chuyện con gái chị kể lại sau khi xem thông tin về một số vụ việc liên quan đến trẻ em trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định không có việc hai người lạ đến trường dụ dỗ, bắt cóc học sinh như nội dung chị M. phản ánh.

Dù chưa kiểm chứng tính xác thực của câu chuyện, người phụ nữ này vẫn đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Hành vi trên đã gây hoang mang, lo lắng trong phụ huynh học sinh và người dân địa phương.

Chị M. làm việc với cơ quan chức năng.

Với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, chị Đ.L.M bị Công an xã Tam Dương xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ. Ngoài ra, chị M. buộc phải gỡ bỏ nội dung vi phạm đã đăng tải.

Theo Công an xã Tam Dương, cơ quan này đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xem xét, xử lý những trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc theo quy định pháp luật.

Từ sự việc trên, Công an xã Tam Dương khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, nhất là những nội dung liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn của trẻ em.

Việc chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng, dù xuất phát từ tâm lý lo lắng hay mong muốn cảnh báo cộng đồng, cũng có thể gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và tâm lý của người dân.

Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, người dân cần thông báo kịp thời cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng để được kiểm tra, xác minh, thay vì tự suy đoán và phát tán thông tin chưa rõ thực hư.