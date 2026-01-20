Tin không khí lạnh mới nhất: Từ mai, nhiều nơi có mưa to, rét đậm trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/1), đợt không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta, một số nơi đã có mưa.

Khoảng chiều tối và đêm nay, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ sau đó mở rộng sang các khu vực khác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối và đêm nay đến ngày 22/1, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác.

Từ mai đến ngày 22/01 khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Ở khu vực Bắc Bộ từ đêm 20/1 trời chuyển rét, Bắc Trung Bộ từ ngày 21/01 trời chuyển rét. Từ ngày 21-23/01, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này khoảng 11–14 độ C; vùng núi Bắc Bộ 8–11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13–16 độ C.

Miền Bắc có mưa rải rác, miền Trung đón đợt mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Báo Bắc Ninh).

Trước diễn biến phức tạp của không khí lạnh, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị 32 tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp ứng phó.

Trong đó, 18 tỉnh, thành phố Bắc Bộ cùng Thanh Hóa, Nghệ An được yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân không sử dụng bếp than trong phòng kín, bảo đảm an toàn sức khỏe, đồng thời chủ động các biện pháp bảo vệ gia súc, gia cầm, cây trồng trước tác động của rét và mưa lớn.

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cũng đưa ra khuyến cáo tới người dân để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và mưa lớn: