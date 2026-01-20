HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ra lệnh bắt tạm giam nữ quản lý Trần Thị Nguyệt SN 1971

Duy Anh |

Trần Thị Nguyệt là đối tượng được giao quản lý, tổ chức hoạt động khai thác cát trái phép trong vụ án vừa bị triệt phá.

Ngày 16/1 vừa qua, Công an tỉnh Lào Cai thông tin cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an đấu tranh triệt phá hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Mậu A và xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai.

Hoạt động khai thác cát trái phép trên do Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 1952, trú tại khu 9, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hương Giang (có địa chỉ trụ sở tại tổ dân phố 7, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) điều hành chỉ đạo và giao cho Trần Thị Nguyệt, sinh năm 1971 và con trai là Trương Thành Trung, sinh năm 1988, cùng trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang quản lý, tổ chức hoạt động khai thác.

Các đối tượng đã sử dụng 4 tàu thường xuyên khai thác cát và tập kết tại 3 bãi, sau đó đưa đi tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Lào Cai và một số tỉnh khác bằng đường bộ và đường thuỷ. Vị trí khai thác cát đều nằm ngoài toạ độ được cấp phép.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã khai thác và bán ra ngoài thị trường hàng trăm nghìn mét khối cát, vượt công suất khai thác khoảng 20 lần khối lượng được cấp phép, gây thất thoát tài nguyên và thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Ra lệnh bắt tạm giam nữ quản lý Trần Thị Nguyệt SN 1971 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Việt Hùng (Ảnh: Công an Lào Cai).

Ra lệnh bắt tạm giam nữ quản lý Trần Thị Nguyệt SN 1971 - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Thị Nguyệt (Ảnh: Công an Lào Cai).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Việt Hùng, Trần Thị Nguyệt và Trương Thành Trung về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" quy định tại Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời thu giữ 4 tàu khai thác cát nhiều tài liệu liên quan đến việc phân công, điều hành hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát trái phép.

Ra lệnh bắt tạm giam nữ quản lý Trần Thị Nguyệt SN 1971 - Ảnh 3.

Ra lệnh bắt tạm giam nữ quản lý Trần Thị Nguyệt SN 1971 - Ảnh 4.

Ra lệnh bắt tạm giam nữ quản lý Trần Thị Nguyệt SN 1971 - Ảnh 5.

Một số hình ảnh các điểm tập kết cát và tàu khai thác cát trái phép (Ảnh: Công an Lào Cai).

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

