Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to, nhiệt độ giảm mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (1/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Ở khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ giảm 3–5 độ C.

chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm 1/1 và sáng 2/1, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh gây mưa rét vào những ngày đầu năm mới (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 1/1 và ngày 2/1

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, riêng đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 14-18 độ, giảm khoảng 4 độ so với hôm nay,

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 13-20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 13-18 độ, có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-32 độ.