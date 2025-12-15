Ra lệnh bắt khẩn cấp Dương Văn Hòa sinh năm 1998

Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nông Văn Độ, sinh năm 2000, trú tại phường Phượng Sơn và Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Nịnh Văn Chiến, sinh năm 2001, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh và Dương Văn Hòa, sinh năm 1998, trú tại xã Lục Ngạn để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng (từ trái sang phải là Dương Văn Hòa, Nịnh Văn Chiến, Nông Văn Độ) (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, Công an phường Phượng Sơn tiếp nhận trình báo của anh Phạm Văn Hùng, sinh năm 1981, trú tại phường Phượng Sơn về việc gia đình anh phát hiện bị kẻ gian cắt trộm dây cáp điện và ống đồng của hệ thống máy làm lạnh tại xưởng sản xuất đá cây của gia đình trị giá tài sản ước tính khoảng 40 triệu đồng, ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất tại xưởng đá.

Sau khi tiếp nhận trình báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Phượng Sơn đã rà dựng nhóm đối tượng nghi vấn và triệu tập đấu tranh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng Hòa, Chiến, Độ đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại xưởng sản xuất đá của gia đình anh Hùng.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Phượng Sơn trong thời gian qua.