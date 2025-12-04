Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (4/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ.

Đêm nay và ngày mai (5/12), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu xuống các khu vực trên.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa diện rộng tại một số tỉnh miền Trung (Ảnh: Lao động).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 4 và ngày 5/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 16-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-23 độ, riêng khu Tây Bắc 11-14 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-24 độ, có nơi dưới 12 độ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam đêm có rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-32 độ.