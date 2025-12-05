HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Truy nã Nguyễn Đăng Quân sinh năm 1986

Duy Anh |

Nếu ai phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Quân ở đâu, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Quân, sinh năm 1986, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội về tội “Giả mạo trong công tác”.

Quyết định trên dựa trên kết quả điều tra vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 và “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự xảy ra tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh và một số địa phương khác.

Truy nã Nguyễn Đăng Quân sinh năm 1986 - Ảnh 1.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Đăng Quân (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ngày 1/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đăng Quân.

Nếu ai phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (số điện thoại: 0692609545), Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất hoặc Điều tra viên Dương Văn An (số điện thoại: 0983.222.288) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Truy tìm Phạm Thị Mỹ Linh sinh năm 1996
