Truy tìm Phạm Thị Mỹ Linh sinh năm 1996

Duy Anh |

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định, Mỹ Linh và một đối tượng khác có liên quan trong vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 3/12, Công an xã Thăng Trường (TP Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định truy tìm 2 đối tượng Phạm Thị Mỹ Linh (1996, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) và Hồ Văn Long (1997, trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng) có liên quan trong vụ trộm cắp tài sản.

Truy tìm Phạm Thị Mỹ Linh sinh năm 1996 - Ảnh 1.

Truy tìm Phạm Thị Mỹ Linh sinh năm 1996 - Ảnh 2.

(Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Trước đó, ngày 30/8, trên địa bàn thôn Đồng Trì (xã Thăng Trường) xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thăng Trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra ban đầu xác định, Linh và Long có liên quan trong vụ trộm.

Công an xã Thăng Trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phát hiện 2 đối tượng Linh và Long đang ở đâu thông báo ngay cho Công an xã Thăng Trường qua số điện thoại: 02353.551.555 hoặc trụ sở Công an nơi gần nhất.

