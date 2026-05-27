Tin khẩn về 6 vạn quân NATO! Ông Lavrov lập tức điện đàm với Mỹ - Kremlin có động thái hiếm, lộ diện kịch bản nguy hiểm

Đài TST của Nga ngày 27/5 đưa tin, các nước NATO đang hình thành 3 sư đoàn với tổng quân số khoảng 60.000 binh sĩ, dự kiến được bố trí gần biên giới Nga. Trong bối cảnh Moscow coi đây là một động thái khiêu khích, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm ngay với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Theo bài viết, phía Mỹ được cảnh báo nên sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Ukraine, nếu không có thể đối mặt với những đòn tấn công nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, Iran cũng cáo buộc Lầu Năm Góc vi phạm lệnh ngừng bắn và để ngỏ khả năng đáp trả. Những diễn biến đáng chú ý tại Trung Đông có thể xuất hiện trong vài ngày tới. Dưới đây là các điểm chính trên truyền thông nước ngoài ngày 27/5.

Tin khẩn về 60.000 quân NATO

Theo Đài TST, NATO được cho là đang thực hiện một bước đi mới làm gia tăng căng thẳng với Nga. Reuters dẫn các nguồn tin trong giới quân sự cho biết phương Tây đang xây dựng một hệ thống chỉ huy mới, cho phép nhanh chóng điều động lực lượng tới các nước Baltic.

Theo hãng tin này, liên minh muốn tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ ở sườn phía đông. Để làm điều đó, NATO dự kiến thiết lập một cơ chế bổ sung, nhằm bảo đảm khả năng triển khai nhanh các lực lượng tới Latvia và Estonia trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Nga.

Nền tảng của cấu trúc mới này dự kiến được xây dựng từ một đơn vị đa quốc gia hiện có, do quân đội Đức và Hà Lan cùng tham gia biên chế.

Nếu được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ, quân đoàn được tái cơ cấu này có thể chỉ huy hoạt động của 3 sư đoàn hoàn chỉnh. Tổng quân số dưới quyền chỉ huy có thể lên tới khoảng 60.000 người.

Theo cách nhìn của bài viết, việc tăng cường lực lượng như vậy chắc chắn sẽ trở thành yếu tố làm gia tăng căng thẳng ở khu vực gần biên giới phía tây của Nga.

Trách nhiệm xây dựng nhóm lực lượng cho bộ chỉ huy mới được giao cho Berlin và Amsterdam. Tuy nhiên, các nguồn tin của Reuters chưa nêu rõ thời điểm chính xác dự án được triển khai, cũng như quân số cuối cùng sẽ được huy động trong khuôn khổ sáng kiến này.

Bài viết nhắc lại rằng Moscow đã theo dõi hoạt động của NATO gần biên giới Nga trong nhiều năm qua. Trong khi đó, liên minh này biện minh cho việc mở rộng hiện diện quân sự bằng lý do cần đối phó với "sự gây hấn của Nga".

Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần cho rằng mục tiêu của những động thái như vậy là đánh lạc hướng người dân châu Âu khỏi các vấn đề nội bộ cấp bách. Theo quan điểm của Moscow, lập luận về "mối đe dọa từ Nga" không có cơ sở thực tế; chính NATO mới là bên gia tăng hiện diện quân sự gần Nga, chứ không phải ngược lại.

Moscow có động thái hiếm

Trong lúc NATO được cho là chuẩn bị cho kịch bản xung đột tại khu vực Baltic, Nga cũng tuyên bố về các đòn tấn công mới nhằm vào Ukraine.

Theo Đài TST, ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Nga công khai thông báo rằng sau vụ việc khiến 21 sinh viên thiệt mạng tại Lugansk, Moscow đã hết kiên nhẫn và sẽ bắt đầu tiến hành các đòn tấn công có hệ thống. Các mục tiêu được nhắc tới gồm trung tâm ra quyết định, cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và sở chỉ huy của Ukraine.

Do các mục tiêu này được cho là nằm cụ thể tại Kiev, phía Nga đã có một "động thái hiếm" khi khuyến nghị tất cả các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thành phố. Sau đó, vấn đề này cũng được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trao đổi trong một cuộc điện đàm.

Tờ Daily Express của Anh viết rằng, sau cuộc điện đàm, Nga đã đưa ra thông điệp cứng rắn với Mỹ: hãy sơ tán các nhà ngoại giao và công dân Mỹ khỏi Kiev, nếu không phải chuẩn bị cho việc các đòn tấn công "có hệ thống và liên tiếp" nhằm vào các mục tiêu Ukraine sẽ gia tăng.

Ông Rubio không chỉ xác nhận cuộc điện đàm, mà còn thừa nhận tình hình tại Kiev đã trở nên nguy hiểm hơn.

Tuy nhiên, theo bài viết, phía châu Âu dường như chưa đánh giá đầy đủ mức độ nghiêm trọng trong cảnh báo của Điện Kremlin. EU tuyên bố sẽ không sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Kiev.

Kịch bản trả đũa nguy hiểm sắp bắt đầu

Không chỉ dừng ở các cảnh báo liên quan tới Kiev, TST cho rằng cuộc xung đột hiện nay đang bước sang giai đoạn mới, khi chiến sự không còn bị giới hạn trong phạm vi Ukraine mà có dấu hiệu lan rộng cả về địa lý, công nghệ và cách thức tiến hành.

Theo TST, chính quyền Kiev trên thực tế đã kéo khu vực Baltic vào vòng xoáy chiến sự. Hồi tháng 3, Ukraine được cho là đã sử dụng không phận Lithuania, Latvia và Estonia để tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các cảng Ust-Luga và Primorsk của Nga. Mục tiêu được nhắc tới là phá hủy các cảng dầu, qua đó gây sức ép lên nguồn thu ngân sách của Moscow.

Sau chiến dịch này, các vụ việc liên quan tới UAV Ukraine tiếp tục xuất hiện tại Lithuania và Latvia. Đến ngày 20/5, một tiêm kích Romania lần đầu tiên bắn hạ UAV Ukraine trên bầu trời Estonia.

Ngày 25/5, tỉnh Kaliningrad của Nga lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu phải ban bố cảnh báo UAV và kích hoạt kế hoạch Kover, khiến các chuyến bay dân dụng bị tạm dừng.

Theo cách nhìn của TST, điều này cho thấy chiến lược cũ của Nga — tức cố gắng giữ cuộc xung đột trong phạm vi Ukraine — đang dần mất hiệu lực.

Moscow từng hạn chế phản ứng mạnh với các nước hậu thuẫn Kiev, tập trung vào việc né trừng phạt, duy trì xuất khẩu năng lượng và tránh mở rộng đối đầu. Tuy nhiên, phương Tây được cho là đã chuyển từ hỗ trợ Ukraine sang trực tiếp tham gia sản xuất vũ khí và công nghệ phục vụ chiến trường.

Một điểm đáng chú ý khác là vai trò của công nghệ. TST nhắc tới việc Tổng giám đốc Palantir, ông Alex Karp, tới Ukraine và nhận hàng triệu video từ mặt trận để huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo quân sự.

Theo bài viết, xung đột hiện không chỉ là cuộc đối đầu quân sự, mà còn trở thành nguồn dữ liệu phục vụ phát triển công nghệ tác chiến mới.

Trong bối cảnh đó, Đài TST cho rằng Ukraine có thể mở rộng các đòn tập kích vào hạ tầng giao thông Nga.

Hiện các xe tải trên tuyến R-280 "Novorossiya" đã bị nhắm tới, và có ý kiến cảnh báo rằng kịch bản tương tự có thể được áp dụng với đường vành đai MKAD quanh Moscow nhằm gây tê liệt giao thông.

Bài viết kết luận rằng tình hình hiện nay đã khác xa trước đây. Nếu chiến sự tiếp tục lan rộng, Nga có thể buộc phải xem xét lại toàn bộ chiến lược, thay vì tiếp tục tự giới hạn trong khuôn khổ cũ.