Kremlin tung vũ khí, sự kiện hiếm vừa xảy ra ở Ukraine – Ông Putin giáng đòn 1 nước quá nhanh, Trung Quốc kinh ngạc

Kremlin tung vũ khí bí mật, sự kiện hiếm vừa xảy ra ở Ukraine

Đài TST dẫn lời đại tá lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine Vladimir Antonyuk cho biết, trong 24 giờ qua, mặt trận đã ghi nhận một diễn biến hiếm gặp: phòng tuyến Ukraine bị chọc thủng sâu, với mũi tiến công (của Nga) có thể lên tới hàng chục km chỉ trong một ngày.

Ông Antonyuk cho rằng, các đơn vị Nga đã phá vỡ đội hình phòng thủ của Ukraine và gần như khép lại một trong những "nồi hầm" lớn nhất trên chiến trường hiện nay. Diễn biến này được chú ý trong bối cảnh nhiều khu vực trên tuyến tiếp xúc đang chứng kiến cường độ giao tranh gia tăng rõ rệt.

Theo vị đại tá Ukraine, nguyên nhân dẫn tới bước tiến này xuất phát từ tình huống khá nghịch lý trên hướng Gulyaypole: cả hai bên cùng lúc triển khai hoạt động tiến công, trong đó nhiều mũi đánh nhắm vào những khu vực mà đối phương không lường trước.

Sau khi lực lượng Nga kiểm soát Verkhnyaya Tersa, Ukraine vẫn giữ quyền kiểm soát tam giác Tsvetkovoye – Krinichnoye – Svyatopetrovka. Tuy nhiên, theo ông Antonyuk, cụm lực lượng này trên thực tế đã rơi vào thế bán bao vây, tạo sức ép lớn đối với các đơn vị Ukraine còn bám trụ trong khu vực.

Nga đã phá vỡ đội hình phòng thủ của Ukraine và gần như khép lại một trong những "nồi hầm" lớn nhất trên chiến trường hiện nay. Ảnh: TST

Ông Antonyuk cho biết Verkhnyaya Tersa được kiểm soát bởi các binh sĩ thuộc Lữ đoàn lính thủy đánh bộ 155 trước đây, nay là Sư đoàn 55. Đơn vị này được truyền thông Nga gọi bằng các biệt danh như "lữ đoàn yêu thích của ông Putin", thậm chí là "vũ khí bí mật của ông Putin", do thường được điều tới những khu vực khó khăn nhất trên chiến trường, từ Kursk, Pokrovsk tới Dobropolye.

Theo cách nhìn của ông Antonyuk, bộ chỉ huy Nga có thể đang tính tới bước tiếp theo là mở rộng vòng vây bằng cách tiến xuống phía nam, hướng về Gorkoye. Nếu kịch bản này diễn ra, áp lực lên các cụm phòng thủ Ukraine tại khu vực sẽ còn gia tăng.

Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng không đứng yên. Ông Antonyuk cho biết các đơn vị Ukraine không chỉ phản công tại Verkhnyaya Tersa và Vozdvizhenka, mà còn tiến hành một đòn đánh bất ngờ từ phía bắc, từ Novoye Zaporozhye về hướng Dobropolye. Mục tiêu của Kiev, theo ông, cũng tương tự phía Nga: xóa bỏ mũi nhô do đối phương tạo ra, đồng thời tìm cách bao vây lực lượng đang tiến lên.

Trong khi đó, từ phía Nga, kênh "Hai Thiếu tá" cho biết mật độ pháo binh và UAV tấn công của Ukraine tại mặt trận Zaporozhye và phía nam DNR đang ở mức rất cao. Theo kênh này, Ukraine đang tập trung đánh vào các tuyến hậu cần ở chiều sâu tác chiến bằng số lượng lớn UAV, trong đó có các loại máy bay không người lái do Mỹ cung cấp và những dòng tương tự Lancet như RAM-2X.

Trở lại với đánh giá của ông Antonyuk, việc Ukraine dồn hỏa lực vào một hướng đã khiến khu vực lân cận phía bắc, gần Pokrovskoye, bị suy yếu. Sự dịch chuyển trọng tâm này được cho là đã tạo ra khoảng trống, giúp lực lượng Nga có điều kiện tiến nhanh.

Kết quả là các đơn vị Nga đã chọc thủng phòng tuyến Ukraine và kiểm soát khu dân cư Dobropasovo. Theo ông Antonyuk, câu hỏi lớn mà bộ chỉ huy Kiev hiện phải đối mặt là: vì sao một mũi thọc sâu như vậy lại có thể xảy ra trong thời gian ngắn?

Vị đại tá Ukraine cho rằng nguyên nhân không chỉ nằm ở việc Kiev bị phân tán sự chú ý sang khu vực khác, mà còn xuất phát từ tình trạng phòng tuyến tại hướng này không được bố trí đủ lực lượng. Điều đó cho thấy Ukraine không chỉ thiếu nhân lực, mà còn thiếu cả phương tiện trinh sát cơ bản, đặc biệt là UAV trinh sát.

Theo các dữ liệu được ông Antonyuk đề cập, lực lượng Nga đã có thể di chuyển qua địa hình tương đối trống trải mà không bị phát hiện, với chiều sâu từ vài km tới khoảng 25 km chỉ trong thời gian rất ngắn.

Dù vậy, ông Antonyuk cho rằng việc Nga có thể biến mũi đột phá này thành lợi thế lâu dài hay không vẫn phụ thuộc vào khả năng tăng viện của cả hai bên. Bên nào nhanh chóng đưa thêm lực lượng, hỏa lực và phương tiện trinh sát tới khu vực đột phá sẽ có cơ hội định hình cục diện tiếp theo.

Ông Putin đồng thời giáng đòn Ba Lan - đồng minh của Kiev. Ảnh: Atlantic Council

Nga đồng thời giáng đòn đồng minh của Kiev, Trung Quốc kinh ngạc

Không chỉ nhắm vào Ukraine bằng các đòn tấn công quy mô lớn, Nga còn đồng thời giáng một "đòn" khác vào một trong những đồng minh thân cận nhất của Kiev ở Đông Âu: Ba Lan. Đáng chú ý, diễn biến này xảy ra không lâu sau loạt tấn công bằng Oreshnik nhằm vào Ukraine, khiến truyền thông Trung Quốc kinh ngạc.

Theo trang tin Sohu của Trung Quốc, sau đòn tấn công nhằm vào Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển sự chú ý sang Ba Lan, đáp trả những hành động mà Moscow coi là khiêu khích. Ấn phẩm này nhận xét động thái của Nga là "xử lý rất xuất sắc", trong khi truyền thông Nga cho rằng đây là đạo luật mà nhiều người tại nước này đã chờ đợi.

Cụ thể, Tổng thống Putin đã ký một đạo luật cho phép quân đội Nga, theo quyết định của Tổng tư lệnh tối cao, được huy động để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công dân Nga bị bắt giữ hoặc bị truy tố ở nước ngoài.

Theo Sohu, quyết định này có liên quan tới các động thái của Ba Lan, trong đó có vụ bắt giữ nhà khảo cổ học Alexander Butyagin. Warsaw đã bắt ông Butyagin từ năm ngoái theo yêu cầu của Ukraine, sau khi Kiev phản đối việc ông từng làm việc tại Crimea.

Từ góc nhìn của Moscow, đây không chỉ là một vụ việc đơn lẻ, mà còn là biểu hiện của sức ép chính trị nhằm vào công dân Nga ở nước ngoài. Vì vậy, Nga tuyên bố không bỏ rơi công dân của mình, đồng thời thúc đẩy nỗ lực đưa nhà khoa học này về nước.

"Điểm gây chú ý là tốc độ thông qua dự luật này", các nhà báo Trung Quốc nhận xét trong bài viết được trang ABN24 dịch lại.

Hiện đạo luật đã được ký, còn ông Butyagin cũng đã trở về Nga.

Theo lập luận được Sohu dẫn lại, nếu các nước NATO trong tương lai tiếp tục bắt giữ công dân Nga, họ sẽ phải cân nhắc kỹ hơn, bởi Moscow hiện đã có thêm công cụ pháp lý để phản ứng trong những trường hợp mà nước này cho là có động cơ chính trị.

Bài viết cho rằng Ba Lan có thể tiếp tục thể hiện vai trò là một tiền đồn của NATO sát biên giới Nga và duy trì đường lối cứng rắn với Moscow.

Tuy nhiên, từ nay, Nga không chỉ dừng lại ở các tuyên bố ngoại giao hay công hàm phản đối, mà có thể sử dụng những biện pháp cụ thể hơn khi cần thiết.

Điều khiến truyền thông Trung Quốc kinh ngạc không chỉ là nội dung đạo luật, mà còn là thời điểm ông Putin đặt bút ký. Động thái này xuất hiện ngay sau các đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang.

Vì vậy, theo cách nhìn của Sohu, thông điệp của Moscow không chỉ gửi tới Kiev, mà còn hướng tới các đồng minh thân cận của Ukraine trong NATO, đặc biệt là Ba Lan. Nếu các nước này tiếp tục có những hành động mà Nga coi là khiêu khích nhằm vào công dân của mình, Moscow có thể xem đó là tín hiệu leo thang và phản ứng cứng rắn hơn.

Theo bài viết, Nga đã đưa ra cảnh báo — và giờ đây, nước này bắt đầu chuyển từ lời nói sang hành động.