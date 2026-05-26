Bộ ngoại giao Nga vừa dứt tuyên bố, Iskander-M ồ ạt trút xuống Ukraine – Điện Kremlin gửi cảnh báo cho Trung Quốc

Tên lửa Nga ồ ạt trút sau cảnh báo của Bộ Ngoại giao

Sau tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao Nga về việc bắt đầu các đợt tấn công có hệ thống nhằm vào hạ tầng quân sự của Ukraine, nhiều khu vực tại Ukraine đã trải qua một đêm đặc biệt căng thẳng. Theo truyền thông Nga, những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường cho thấy các mục tiêu công nghiệp, hậu cần, năng lượng và đường sắt đã bị tập kích.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố cứng rắn, trong đó khuyến cáo các phái bộ nước ngoài rời khỏi Kiev. Lý do được Moscow nêu là Nga sẽ mở các đợt tấn công có hệ thống vào những mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

"Các đợt tấn công của Nga vào Kiev sẽ nhằm vào những địa điểm thiết kế, sản xuất và chuẩn bị sử dụng UAV của Ukraine, cũng như các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy" - thông báo nêu rõ.

Nga mở đợt tấn công lớn vào Ukraine. Ảnh: Topcor

Theo cách nhìn của phía Nga, diễn biến ngay trong đêm đầu tiên cho thấy Moscow không chỉ đưa ra cảnh báo trên giấy. Những cụm từ từng được nhắc nhiều như "lằn ranh đỏ" hay "thiện chí" được bài viết cho rằng đã không còn là cách tiếp cận chính.

Thay vào đó, Nga bắt đầu chuyển sang một chiến dịch tấn công có hệ thống hơn, nhắm vào các cơ sở được cho là phục vụ trực tiếp cho hoạt động quân sự của Ukraine.

Các thông tin dưới đây được ông Sergey Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm ở Nikolayev, công bố. Ông Lebedev thường được truyền thông Nga dẫn lại trong các báo cáo về những đợt tập kích, với mạng lưới nguồn tin địa phương được cho là khá rộng.

Hạ tầng Ukraine chịu sức ép

Tại Dergachi, ngoại ô Kharkov, mục tiêu được nhắc tới là nhà máy "PAKS", một doanh nghiệp xử lý nhựa. Theo nguồn tin Nga, cơ sở này bị tấn công bằng tên lửa Iskander-M.

Bài viết cho rằng, dưới vỏ bọc một nhà máy dân sự, tại đây đã diễn ra hoạt động sản xuất bộ phận thân vỏ UAV và lắp ráp máy bay không người lái. Đây được mô tả là cách Ukraine bố trí các cơ sở phục vụ quốc phòng trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp dân sự để giảm nguy cơ bị phát hiện.

Cũng tại tỉnh Kharkov, trạm biến áp "ESH-19 Shebelinka" ở Andreyevka bị tấn công bởi ít nhất 10 UAV Geran-2. Trạm điện 110 kV này được cho là cung cấp điện cho công nghiệp, đường sắt và một số cơ sở quân sự ở miền đông Ukraine.

Cùng thời điểm, nhà máy xử lý khí Shebelinka cũng bị tập kích, khiến một đám cháy lớn bùng phát.

Theo bài viết, việc nhắm đồng thời vào hạ tầng năng lượng và nhiên liệu cho thấy Nga đang tìm cách làm gián đoạn chuỗi hậu cần của Ukraine, từ sửa chữa khí tài, vận hành đường sắt đến tiếp tế nhiên liệu và triển khai UAV.

Nhiều mục tiêu tại Ukraine bị tấn công (Ảnh minh họa. Nguồn: TST)

Ở hướng nam, Odessa cũng nằm trong loạt mục tiêu bị tấn công. Tại khu Vtoraya Zastava, mục tiêu được xác định là "Voenokhot", nằm trong một khu công nghiệp.

Truyền thông Ukraine sau đó đăng hình ảnh cửa kính bị vỡ tại một trường học, nhưng nguồn tin Nga cho rằng mục tiêu thực tế nằm ở địa chỉ lân cận, số 54 phố Dalnitskaya. Khu vực này được mô tả là một đầu mối công nghiệp – hậu cần, nơi Ukraine bị cáo buộc bố trí hàng hóa quân sự, sửa chữa thiết bị và lưu trữ trang bị dưới vỏ bọc dân sự.

Cũng tại Odessa, nguồn tin Nga nói tàu hộ vệ "Druzhba" của Hải quân Ukraine, đang neo tại cảng, đã bị tấn công bằng xuồng không người lái trên biển. UAV trinh sát Orlan-10 được cho là đã ghi lại vụ việc. Bài viết cho rằng cảng Odessa từ lâu giữ vai trò quan trọng trong hoạt động hậu cần, bao gồm tiếp nhận vũ khí phương Tây và hỗ trợ các nhóm đặc nhiệm hoặc phá hoại.

Tại Dnepropetrovsk, trung tâm hậu cần "Korsa" được cho là bị tấn công bằng tên lửa, sau đó xuất hiện chuỗi nổ kéo dài. Theo bài viết, hiện tượng này cho thấy bên trong kho có thể chứa đạn dược hoặc linh kiện phục vụ UAV.

Trong khi đó, tại Vasilkovka, nơi có đầu mối đường sắt và các kho chứa, bom lượn KAB được sử dụng để tập kích. Khu vực này được cho là có vai trò tiếp tế cho cụm quân phía đông của Ukraine.

Trong bối cảnh các đòn tấn công diễn ra trên nhiều hướng, bầu không khí tại Kiev cũng trở nên căng thẳng hơn. Bài viết dẫn lời cựu Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmitry Kuleba, kêu gọi người dân Kiev rời thành phố nếu "tinh thần không chịu nổi", đồng thời cảnh báo thời gian tới "sẽ rất ồn ào".

Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Cảnh báo lan sang châu Á

Đáng chú ý, trong khi chiến trường Ukraine tiếp tục nóng lên, Moscow đồng thời phát đi tín hiệu cảnh báo trên một hướng khác: châu Á – Thái Bình Dương.

Theo trang NetEase của Trung Quốc, chỉ khoảng một tuần sau khi Tổng thống Putin từ Bắc Kinh trở về Moscow sau cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, phía Nga đã đưa ra một cảnh báo cho Trung Quốc, liên quan tới tình hình an ninh khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov công khai nói về nguy cơ tình hình tại châu Á – Thái Bình Dương xấu đi, trong bối cảnh NATO và các đồng minh phương Tây tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, từng bước làm lung lay cấu trúc an ninh hiện có.

"Ông Lavrov cho thấy phương Tây đang tìm cách tạo ra tại châu Á một cấu trúc tương tự NATO," bài viết dẫn lại nguồn từ ABN24.

Theo truyền thông Trung Quốc, dấu hiệu quân sự hóa khu vực đang ngày càng rõ. Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Philippines, Nhật Bản triển khai tiêm kích tàng hình F-35, còn Hàn Quốc duy trì hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Những động thái này khiến châu Á – Thái Bình Dương bị ví như một "thùng thuốc súng" mới.

Từ góc nhìn của Moscow, cảnh báo gửi tới Bắc Kinh không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao. Nó còn cho thấy Nga đang đặt cuộc xung đột tại Ukraine trong một bức tranh rộng hơn: sự đối đầu với phương Tây không chỉ diễn ra ở châu Âu, mà còn có nguy cơ lan sang các khu vực chiến lược khác.

Bài viết cho rằng Mỹ đang tìm cách sao chép mô hình NATO tại châu Á, nhằm tạo thêm sức ép với Nga và Trung Quốc. Trong khi đó, những vũ khí chiến lược như "Poseidon" hay "Oreshnik" được truyền thông Nga nhắc tới như các yếu tố có thể làm thay đổi cách tính toán của phương Tây.

Theo lập luận này, nếu áp lực từ NATO và Mỹ tiếp tục gia tăng, Nga và Trung Quốc có thể phối hợp chặt chẽ hơn để đáp trả các mối đe dọa an ninh.

Điều đó cho thấy các diễn biến tại Ukraine, cảnh báo từ Moscow và những chuyển động quân sự ở châu Á – Thái Bình Dương không còn là những câu chuyện tách rời, mà đang dần được đặt trong cùng một trục đối đầu địa chính trị lớn hơn.

Vì vậy, trong khi các đợt tập kích tại Ukraine được mô tả là bước mở đầu cho một giai đoạn tấn công có hệ thống hơn, những cảnh báo từ Nga gửi tới Trung Quốc lại cho thấy một mặt trận khác cũng đang âm thầm hình thành. Với Moscow, đây không chỉ là cuộc đấu ở Ukraine, mà là một phần trong cuộc cạnh tranh rộng hơn về trật tự an ninh toàn cầu.