Tin khẩn báo về Kremlin ngay sát giờ G: 25.000 quân kéo sát biên giới Nga, Su-34 ồ ạt trút bom ngăn chặn

Tổng thống Putin nhận liền 2 tin vui, cục diện đàm phán Alaska thay đổi

Theo trang tin ABN24 (Nga), ngay trước chuyến công du tới Alaska để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được hai thông tin quan trọng được đánh giá là mang lại thuận lợi cho Moscow trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ diễn ra vào 11:00 giờ ngày 15/8 theo giờ Alaska (tức khoảng 2:00 sáng 16/8 theo giờ Việt Nam, sớm hơn 30 phút so với dự kiến ban đầu).

Thứ nhất, quân đội Nga báo cáo đạt được những kết quả đáng kể tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mặc dù chi tiết về các kết quả này chưa được công bố rộng rãi, truyền thông Nga nhận định đây có thể là những thành tựu quân sự giúp củng cố vị thế của Nga, từ đó trở thành lợi thế chiến lược trên bàn đàm phán với Washington.

Thứ hai, “tối hậu thư” mà phía Mỹ từng đưa ra trước đây đã không còn được nhắc tới. Thay vào đó, Nhà Trắng bày tỏ quan điểm rằng quan hệ với Nga có thể được khôi phục nếu hai bên tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề then chốt.

Ông Putin nhận 2 tin vui mang tới thuận lợi cho Nga trước giờ cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump diễn ra. Ảnh: FT

Theo đánh giá của ABN24, sự thay đổi này cho thấy tín hiệu mềm mỏng hơn từ Washington, giúp Nga bước vào hội nghị với tâm thế chủ động và có khả năng điều chỉnh chiến lược đàm phán theo hướng có lợi.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, hội nghị thượng đỉnh sẽ không có văn kiện cuối cùng nào được ký kết. Chương trình làm việc dự kiến diễn ra theo hai phần: trước tiên là cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo, sau đó là phiên mở rộng với sự tham gia của năm quan chức cấp cao mỗi bên.

Danh sách các thành viên phái đoàn Nga chưa được công bố đầy đủ, nhưng giới quan sát nhận định đây sẽ là những gương mặt có trọng lượng trong các lĩnh vực ngoại giao, an ninh và kinh tế.

Tin khẩn từ biên giới: Ukraine tập trung 25.000 binh sĩ sát Nga

Song song với những thông tin thuận lợi trước thềm hội nghị, Điện Kremlin cũng tiếp nhận báo cáo khẩn về tình hình căng thẳng tại biên giới.

Ngày 14/8, tờ Summy News (Nga) dẫn nguồn tin từ quân đội Nga ở tiền tuyến cho biết, Ukraine đang tập trung lực lượng quy mô lớn tại tỉnh Sumy, sát biên giới với Nga. Động thái này được cho là nhằm gây sức ép và phá vỡ bầu không khí đàm phán Nga – Mỹ dự kiến diễn ra tại Alaska vào ngày 15/8.

Theo báo cáo, cụm quân tấn công của Ukraine có quân số từ 20.000–25.000 binh sĩ, tương đương 3–5 lữ đoàn, bao gồm cả đơn vị tác chiến, hậu cần và hỗ trợ. Các hướng tấn công tiềm năng được xác định là khu vực Tetkino và Alekseyevka thuộc tỉnh Kursk (Nga) — hai vị trí được đánh giá là có ý nghĩa chiến lược nếu Ukraine muốn tạo ra đột biến ngắn hạn.

Mặc dù chưa ghi nhận giao tranh trực tiếp, các hoạt động di chuyển quân và khí tài từ phía Ukraine diễn ra dày đặc, cho thấy quá trình chuẩn bị đang ở giai đoạn cuối. Một số nguồn phân tích cho rằng Kiev có thể tiến hành chiến dịch giới hạn nhằm đạt được mục tiêu chính trị và truyền thông, hơn là kiểm soát lâu dài lãnh thổ.

Tuy nhiên, song song với tin vui, Kremlin cũng nhận tin báo khẩn về tình hình biên giới. Ảnh: TST

Summy News dẫn lời chuyên gia quân sự nhận định, mục tiêu của Ukraine vẫn tương tự những lần trước: tạo tiếng vang ngay trước thời điểm đàm phán, chứng minh “sự hiện diện” trên chiến trường dù chỉ trong thời gian ngắn, và thu về kết quả có tính biểu tượng, ngay cả khi lợi ích quân sự thực tế không đáng kể.

Bộ chỉ huy quân đội Nga được cho là đang theo dõi sát sao diễn biến, trong khi đó, các máy bay của Không quân Nga như Su-34 đang tiến hành liên tiếp nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại tỉnh Sumy để ngăn chặn nguy cơ bị tấn công bất ngờ.

Giới quan sát cũng lưu ý rằng tháng 8 là thời điểm Ukraine thường đẩy mạnh các hoạt động quân sự nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi và yếu tố bất ngờ về chiến thuật. Tuy nhiên, các nỗ lực trước đó nhằm xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga đều không đạt được kết quả như mong muốn.

Tiến sĩ khoa học chính trị Nga Andrei Pinchuk cảnh báo, các diễn biến này có thể là dấu hiệu cho thấy Kiev đang tìm cách tác động trực tiếp tới tiến trình đàm phán: “Càng có nhiều tuyên bố về hòa bình, giao tranh trên thực địa sẽ càng khốc liệt và dữ dội — điều mà chúng ta đang chứng kiến ngay lúc này”.

(Theo Sumy News, TST)