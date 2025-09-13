Theo bản đồ do nhà phân tích OSINT Unit Observer công bố trên mạng xã hội X, Nga đã điều động Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 61 và 336.

Sự di chuyển các đơn vị được ghi lại nhờ thu thập tin nhắn trên mạng xã hội của Nga, khi binh lính từ các lữ đoàn này đăng tải thông tin về thời gian lưu trú của họ tại khu vực Donetsk.

“Do thiếu nước ở Donetsk, nhiều đơn vị Nga đang phải nhờ đến sự hỗ trợ của các tình nguyện viên để có đủ nhu yếu phẩm cần thiết”, nhà phân tích lưu ý.

Có lẽ Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 336 và 61 sẽ tăng cường lực lượng cho quân Nga theo hướng Pokrov.

Bản đồ di chuyển các lữ đoàn lính thủy đánh bộ Nga đến khu vực Donetsk.

Trước đó có thông tin cho rằng bộ chỉ huy quân sự Nga đang tập hợp lại lực lượng ở mặt trận, điều chuyển các đơn vị của Thủy quân lục chiến và Lính dù.

Có thông tin cho biết một đơn vị của Trung đoàn Thủy quân lục chiến 177, cũng như Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 và 40, đã được điều động từ hướng Sumy đến các khu vực khác của mặt trận.

Việc tập hợp lại cho thấy cuộc tấn công của Nga vào mùa thu tập trung vào nỗ lực chiếm phần còn lại của vùng Donetsk, đặc biệt là ở các khu vực Dobropillya, Pokrovsk và Kostyantynivka.

Việc di chuyển Quân đội Nga từ phía Bắc vùng Sumy đến Donetsk cho thấy mức độ ưu tiên trong các hoạt động tấn công của Liên bang Nga tại vùng Sumy đang giảm sút.

Binh lính Nga thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 61 ở khu vực Donetsk.

Việc Nga tăng cường nỗ lực chiếm Pokrovsk, tiến tới Dobropillya và bỏ qua các công sự của vùng Donetsk từ phía Tây đã dẫn đến tổn thất đáng kể cho họ.

Sau những thiệt hại khá lớn, bộ chỉ huy Nga buộc phải điều động lực lượng về hướng Donetsk để củng cố vị trí và tiếp tục các hoạt động tấn công.

Vào tháng 8, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tái kiểm soát các khu định cư Stepne và Novokostyantynivka ở vùng Sumy khỏi quân Nga.