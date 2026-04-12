Tín hiệu cực vui: Ba siêu tàu đồng loạt thông tuyến Hormuz, dòng dầu khổng lồ đang hướng thẳng về Đông Nam Á.

Hữu Bách |

Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đang có dấu hiệu khởi động trở lại khi ba siêu tàu chở dầu được phát hiện di chuyển qua khu vực chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn mong manh.

Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đang có dấu hiệu phục hồi khi ba siêu tàu chở dầu được phát hiện di chuyển qua khu vực này, chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn tạm thời.

Theo dữ liệu theo dõi vận tải biển, hai siêu tàu chở dầu của Trung Quốc chở đầy dầu thô dường như đang tiến qua eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi một tàu chở dầu của Hy Lạp di chuyển qua tuyến đường này.

Nếu cả ba tàu hoàn tất hành trình trong ngày thứ Bảy, đây sẽ là ngày có lượng dầu rời Hormuz lớn nhất kể từ đầu tháng 3, thời điểm xung đột khiến lưu lượng tàu chở dầu qua khu vực gần như đóng băng.

Một tàu hướng tới Malaysia

Con tàu chở dầu của Hy Lạp được cho là đang trên đường tới Malaysia. Truyền thông Malaysia trước đó đưa tin rằng các tàu của nước này đã được cấp phép rời cảng trong bối cảnh tình hình tại Hormuz có dấu hiệu ổn định hơn.

Phía Iran cho biết tàu thuyền vẫn được phép đi qua eo biển Hormuz, nhưng các tàu cần xin phép trước khi di chuyển qua khu vực.

Trong khi đó, các nỗ lực liên hệ với đơn vị vận hành những con tàu nói trên vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trong vài ngày tới, Mỹ và Iran dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình tại Islamabad, một diễn biến có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình an ninh cũng như hoạt động vận tải dầu tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Eo biển Hormuz được xem là “yết hầu” của thị trường dầu mỏ toàn cầu, nơi mỗi ngày có hàng chục triệu thùng dầu được vận chuyển từ Trung Đông ra thế giới.

Việc tuyến đường này bị gián đoạn trong thời gian qua đã khiến nguồn cung hàng triệu thùng dầu bị mất khỏi thị trường, làm gia tăng lo ngại về biến động giá năng lượng toàn cầu.

Do đó, việc các tàu dầu bắt đầu quay trở lại khu vực này được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường năng lượng, cho thấy hoạt động vận tải có thể đang dần khôi phục sau căng thẳng địa chính trị.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
