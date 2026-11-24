Do tác động của đợt không khí lạnh mạnh, từ tối nay đến ngày 26/11 , khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (24/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Tây Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ giảm 3-6 độ.

Chiều tối và đêm nay (24/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Ảnh: Việt Hùng.

Do tác động của không khí lạnh, đêm nay và sáng 25/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ tối 24/11 đến sáng 26/11, khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/11

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 10-22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 10-21 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ từ 16-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Tp. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-31 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.