Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc có mưa to, xuất hiện rét đậm

Duy Anh |

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ mai, miền Bắc có mưa rào, nhiệt độ giảm mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (31/12), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta, ở Bắc Bộ đã có mưa vài nơi.

Dự báo, ngày mai, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày và đêm 1/1/2026, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày mai, miền Bắc chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất dưới 7 độ C.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc có mưa to, xuất hiện rét đậm - Ảnh 1.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh gây mưa rét vào ngày đầu năm mới (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 31/12/2025 và ngày 1/1/2026

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 17-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 14-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 15-22 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

