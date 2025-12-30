Bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp giám đốc Công ty Ngọc Việt Nguyễn Thị Thu Hà

Tối 30/12, VTV phát bản tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tờ Tiền phong dẫn kết quả điều tra ban đầu nêu rõ, Công ty TNHH Ngọc Việt Education do Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Nguyễn Thị Thu Hà tại cơ quan điều tra (Ảnh: Znews)

Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Nội dung chương trình gồm các sáng tác của các cố nhạc sỹ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sỹ Trần Tiến; đồng thời có sự tham gia của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy (Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp).

Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10 bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Tuy nhiên, theo thuật lại trên tờ Znews, quá trình xác minh cho thấy Công ty Ngọc Việt biết rõ chương trình không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo buổi biểu diễn diễn ra đúng kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến tối 28/12, khi khán giả đã được cho vào khu vực tổ chức và chờ đợi đến khoảng 20h30, Nguyễn Thị Thu Hà đại diện Công ty Ngọc Việt mới thông báo chương trình bị hủy bỏ. Việc thông báo muộn, không có phương án xử lý rõ ràng đã khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn tiền và sau đó làm đơn trình báo cơ quan công an.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra.